Serie del Rey : Clásico Charros de Jalisco contra Rojos de México

La mesa está servida para conocer al nuevo campeón de la Liga Mexicana de Béisbol. Los Charros y los Diablos Rojos chocarán por la definición.

Regeneración, 8 de septiembre 2025– Ambas novenas están listas para disputar los enfrentamientos que se disputarán en Ciudad de México y en Guadalajara, Jalisco. El que gane cuatro juegos se proclamará el monarca del torneo local.

Sigue leyendo para conocer todos los detalles de los duelos.

¿Cuándo es la Serie del Rey de la LMB 2025?

El duelo por el título estaba previsto para iniciar el 9 de septiembre; sin embargo, la liga reprogramó el calendario y el Juego 1 se llevará a cabo el miércoles 10 de septiembre.

En caso de extenderse a siete encuentros, la Serie finalizaría el jueves 18 de septiembre.

1 | Miércoles 10 de septiembre | JAL vs MEX

2 | Jueves 11 de septiembre | JAL vs MEX

3 | Sábado 13 de septiembre | MEX vs JAL

4 | Domingo 14 de septiembre | MEX vs JAL

5 | Lunes 15 de septiembre | MEX vs JAL

6 | Miércoles 17 de septiembre | JAL vs MEX

7 | Jueves 18 de septiembre | JAL vs MEX

Equipos clasificados a la Serie del Rey LMB 2025

La liga se divide en dos grandes zonas: la Norte y la Sur. Los equipos se enfrentan por zonas y los campeones avanzan a la serie del Rey.

Zona Norte: Charros de Jalisco después de ganar la serie 4-1 a Sultanes de Monterrey.

Zona Sur: Diablos Rojos al ganar 4-2 a Piratas de Campeche.

¿A qué hora son los partidos de la Serie del Rey LMB 2025?

Los horarios oficiales aún no se han confirmado. No obstante, la LMB suele programar los encuentros en la tarde-noche, alrededor de las 16:00 o 19:00 horas, como ha ocurrido en la Serie de Campeonato.

¿Dónde ver la Serie del Rey de la LMB 2025?

Televisión: ESPN, TUDN, TVC Deportes, AYM Sports, Hi Sports, Multimedios, TV Azteca y Canal 22

Streaming: Disney+, LMB TV, Caliente TV, VIX y Claro Sports (YouTube)

¿Cuáles serán las sedes?

La Serie del Rey iniciará este miércoles a las 19:00 horas en el Estadio Alfredo Harp Helú, con la visita de Charros a Diablos Rojos.



La serie es a ganar cuatro de siete juegos, con los dos primeros y dos últimos de ser necesarios en Ciudad de México, y tres en Zapopan, Jalisco, con un tercero si no hay barrida.