Israel destruye tres edificios habitacionales en Gaza

Tres edificios destruidos en Gaza. Un niño muerto cada hora en Palestina. Brutal ocupación de Gaza. Resumen de eventos recientes

Regeneración, 8 de septiembre 2025– Las fuerzas armadas israelíes bombardearon y destruyeron al menos tres edificios residenciales de gran altura en la ciudad de Gaza.

Al tiempo que Israel intensifica sus operaciones para destruir toda la ciudad y desalojar por la fuerza a sus más de un millón de habitantes.

Muchas de las demoliciones están siendo llevadas a cabo por robots que colocan explosivos dentro de las viviendas.

Israel ha matado a 32 palestinos en lo que va de este lunes. Las autoridades afirman que otras 83 personas murieron en un período de 24 horas que finalizó el domingo.

Residentes de Gaza

Los residentes de la ciudad de Gaza dicen que no hay ningún lugar seguro a donde ir.

Ibtasim Muqdad: “En cuanto a los desplazamientos, anteriormente nos desplazaron hacia el sur. Allí también hubo mártires y bombardeos.

Dondequiera que íbamos había bombardeos. Fuimos de un área a otra, de Rafah a Jan Yunis, de Jan Yunis a Deir al-Balah, pero había bombardeos por todas partes.

Más tarde vinimos aquí. Vayas donde vayas, todo es igual; desplazarse no sirve de nada. Ya basta”.

Save the Children: un niño palestino muerto cada hora en los últimos 23 meses

La organización Save the Children informa que Israel ha matado a más de 20.000 menores palestinos en los últimos 23 meses

Esto significa que, en promedio, las fuerzas armadas israelíes han matado al menos un niño palestino cada hora.

La organización afirmó al respecto: “Si la comunidad internacional no interviene, se perderá toda una generación de niños y niñas en Gaza”.

España está y estará en el lado correcto de la historia.



Damos un paso más y emprendemos nueve acciones adicionales para detener el genocidio en Gaza, perseguir a sus ejecutores y apoyar al pueblo palestino. pic.twitter.com/GIk8XoWWO6 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 8, 2025

Mientras tanto, otros seis palestinos han muerto de “hambruna y desnutrición”, por lo que el número total de muertes por inanición en Gaza asciende a 400, de las cuales 140 corresponden a menores.

Tiroteo en Jerusalén Oriental: seis muertos

En la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental, un ataque en una parada de autobús ha dejado seis muertos y unas 15 personas heridas.

Entre las víctimas mortales había al menos un rabino. Las autoridades israelíes afirman que creen que el ataque fue perpetrado por dos palestinos de Cisjordania

La policía informó que las personas que llevaron a cabo el ataque fueron mortalmente abatidas.

En otras noticias sobre Israel, el Tribunal Supremo del país dictaminó que el Gobierno no ha proporcionado una alimentación adecuada a los palestinos recluidos en cárceles israelíes.

🎥✊ Imágenes inéditas desde México en solidaridad con #Gaza 🇵🇸



🔸Cientos de miles de mexicanos se reunieron en la Ciudad de #Mexico , la capital del país, para manifestarse en apoyo a Gaza y condenar los crímenes del régimen sionista.#GazaGenocide‌ pic.twitter.com/DwzXsbTUWv — HispanTV (@Nexo_Latino) September 8, 2025

El tribunal ordenó que Israel debe garantizar a los prisioneros “una condiciones de vida básicas”.

El fallo se produjo en respuesta a una petición presentada por la Asociación para los Derechos Civiles en Israel y la organización israelí para los derechos humanos Gisha.