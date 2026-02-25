Inició en Brasil el juicio por el asesinato de Marielle Franco

El asesinato ocurrido hace ocho años evidenció las ligas que hay entre el poder político, la policía y el crimen organizado

Regeneración, 24 de febrero 2026– Desde el 24 de febrero, dos políticos, un funcionario público y dos exagentes de policía, mencionados por los asesinos confesos y condenados de la concejal de Río de Janeiro, están ante el Tribunal Supremo de Brasil.

Quase oito anos depois do assassinato da vereadora Marielle Franco, os mandantes do crime começaram a ser julgados no STF. pic.twitter.com/jyD5tppwzO — Band Jornalismo (@BandJornalismo) February 24, 2026

Asesinato

Se determinará su implicación en un delito que impactó al país y puso de manifiesto los lazos entre el poder político y el crimen organizado.

Franco fue asesinada hace casi ocho años y la resolución de su caso se dio con lentitud durante la administración del exmandatario Jair Bolsonaro.

El homicidio de Marielle ocurrió el 14 de marzo de 2018, cuando regresaba de un evento político en el centro de Río de Janeiro.

Iba acompañada de su chofer, Anderson Gomes, quien también perdió la vida en el ataque, y su asistente Fernanda Chaves, que logró sobrevivir.

Voz de denuncia

Tenía 38 años y se había convertido en una voz fuerte en la denuncia de las milicias en la ciudad carioca.

Así como de las bandas paramilitares compuestas en su mayoría por expolicías y personas con experiencia en seguridad.

Estos grupos se formaron originalmente en la década de 1980 para proteger a los residentes de las favelas de las pandillas de narcotraficantes.

Con el tiempo comenzaron a involucrarse más en negocios inmobiliarios irregulares, beneficiándose de la apropiación ilegal de tierras.

Precisamente su oposición a este tipo de actividades le costó la vida a Franco.

Marielle Franco

Una mujer afrodescendiente, lesbiana, originaria de una favela de Río de Janeiro y activista

del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).

Los expertos de la ONU la calificaron como «víctima de discriminación interseccional».

Un comunicado fue firmado el 23 de febrero por 16 especialistas independientes de las Naciones Unidas, relatores especiales y portavoces de grupos de trabajo.

En este, se pide que «se haga justicia plena» en el caso de Franco.

Defensora de derechos humanos

«Era una defensora de los derechos humanos que se manifestaba contra el racismo sistemático, la discriminación estructural y la brutalidad policial en Brasil.

Ella era víctima de discriminación interseccional:

Específicamente la intersección entre racismo, clasismo, misoginia y prejuicio con base en la orientación sexual”, señala el comunicado.

Acusados

Los principales acusados como instigadores del crimen son João ‘Chiquinho’, un exdiputado federal, y Domingos Brazâo, consejero del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro.

La razón por la cual el juicio se lleva a cabo en el Tribunal Supremo y no en un tribunal ordinario es ‘Chiquinho’.

Esto se debe a que aún contaba con el fuero legislativo cuando fue arrestado en 2024.

Un año después, perdió su condición de diputado, ya que la directiva de la Cámara Baja le retiró el escaño por “no asistir” a las sesiones.

Autores intelectuales

Ambos fueron señalados como los autores intelectuales por Ronnie Lessa y Élcio de Queiroz, los ejecutores.

Estos son dos expolicías militares condenados a 78 y 59 años de prisión, respectivamente, por el asesinato de Franco y Gomes.

Los otros acusados son Robson Calixto Fonseca, conocido como ‘Peixe’, exasesor de Domingos, quien supuestamente le ayudó a deshacerse del arma utilizada en el crimen.

El exmilitar Ronald Paulo Alves fue responsable de observar a Franco y registrar su actividad diaria.

Por otro lado, el excomisario de Policía Civil de Río, Rivaldo Barbosa, utilizó su posición para retrasar las indagaciones sobre el caso.

Investigación

En el año 2023, las indagaciones fueron transferidas a la Policía Federal a solicitud del Ministerio de Justicia.

A partir de entonces, empezaron a aparecer nuevos progresos, como la declaración de Ronnie Lessa.

El juicio en el Tribunal Supremo iniciará con la exposición del resumen del caso, realizado por el juez Moraes.

Luego, se sucederán las presentaciones de la fiscalía y de los abogados de la defensa de los acusados y concluirá con el voto de los cuatro jueces que forman parte de la Primera Sala.

Veredicto

Las decisiones sobre la inocencia o culpabilidad se tomarán por mayoría, y el mismo grupo decidirá las penas para cada acusado.

Las sentencias pueden ser apeladas ante el mismo tribunal.

Los familiares de Franco y Gomes manifestaron su confianza en que el proceso en el Tribunal Supremo enviará un mensaje contundente en contra de la impunidad.

No solo hacia los autores materiales, sino también hacia quienes incitan y facilitan estos actos.

Ministra de Igualdad Racial

«Creyeron que el cuerpo de mi hermana sería descartado como muchos cuerpos de nuestro país, la mayoría de personas negras, pobres, nacidas en favelas de la periferia».

Dijo la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, a los medios.

«No tengo ninguna duda de que los responsables serán condenados, y eso es muy importante.

Viudas

Pero el ecosistema criminal que mató a Marielle sigue operando y extendiendo sus tentáculos”, agregó la viuda de Gomes, Agatha Arnaus.

«No tengo ninguna duda de que los culpables serán castigados, y eso es crucial.

Sin embargo, la red criminal que acabó con Marielle sigue activa y extendiendo su influencia», expresó Mónica Benicio, la viuda de Franco, en el periódico O Globo.

Brasil

Amnistía Internacional ha señalado a Brasil como uno de los países más peligrosos para quienes defienden los derechos humanos y luchan por la protección del medioambiente.

La organización Global Witness ha documentado que entre 2012 y 2021, 342 defensores de la tierra fueron asesinados, más que en ningún otro país del planeta.