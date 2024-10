Sheinbaum celebra resolución de Tribunal Electoral, elección de jueces va

Reconoce tribunal que debe continuar la elección. INE dice: ‘La elección a jueces magistrados y ministros, a personas juzgadoras, va’: Sheinbaum

Regeneración, 24 de octubre de 2024. Claudia Sheinbaum celebró que la elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras del Poder Judicial será una realidad; tras la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de declarar viable el proceso electoral que organiza el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Continua la elección, que no hay nada que la pueda detener, porque ya hay una resolución del Tribunal Electoral y el propio Instituto Nacional Electoral ya emitió un comunicado».

Así dijo en primer lugar la presidenta.

Aclaró que «habrá consejeros que respondan a intereses del Prian o a otros intereses, pero hay reforma constitucional, hay reconocimiento del tribunal de que tiene que continuar la elección».

Además, «el INE un comunicado que dice: ‘La elección a jueces magistrados y ministros, a personas juzgadoras, va’. La elección va, es voluntad del pueblo de México”.

Lo anterior, manifestó Sheinbaum durante la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

Aseveró que la resolución del TEPJF aclara que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no tiene interés jurídico sobre procesos electorales.

“En el momento en el que el Poder Judicial lo elige la ciudadanía, pues vamos a tener un mejor Estado de derecho, es algo de aplaudirse».

Esto es, «va a ser mejor el Poder Judicial —el que tengamos a partir de septiembre— que lo que tenemos ahora, donde hay jueces, juezas que, por defender un interés, violan de manera pública y notoria una ley».

Entonces, «estamos construyendo un mejor país y eso es fruto de la conciencia del pueblo de México y de que hoy los legisladores, legisladoras y la Presidenta tenemos un mandato popular que respetamos»

«Es un buen momento para México», asentó Sheinbaum.

Seguidamente indicó que «ahora no va a depender de un juez, de una jueza, de un grupito o de un magistrado o de un ministro o una ministra, del presidente de la República».

Esto es, «va a valer lo mismo para elegir a un juez el voto de la persona más adinerada que de la persona más humilde; y el juez o la jueza ¿a quién le va a responder? Al pueblo».

🚨 CONTINÚA EL SECUESTRO de los Porros de Norma Piña



A los Consejeros del @CJF_Mx que votaron para que se acabe el Paro Laboral y que no se pague si no trabajan. Ahora los criminales del Poder Judicial pusieron cadenas y candados para que nadie salga ni… pic.twitter.com/FnxMzDf5kF — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) October 24, 2024

«Lo que queremos es que se acabe con la corrupción”, agregó.

Además, reiteró a las y los trabajadores del Poder Judicial que con la reforma constitucional todos sus derechos laborales están a salvo.

Asimismo, precisó que esto es parte de uno de los artículos transitorio.

Cabe destacar que Sheinbaum reconoció al Consejo de la Judicatura Federal por ordenar a los trabajadores regresar a sus labores.

Al tiempo que se resalta en redes que la resolución acatada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

Y mismos, quienes definieron que el próximo 28 de octubre se reanudan actividades en las dependencias encargadas de la impartición de justicia.

“Qué bueno, y no es por el gobierno, no es por la Presidenta, qué bueno por el pueblo, ahora espero que no empiecen los sabadazos otra vez, pero qué bueno que regresan a trabajar, porque lo que no podía ser era este paro cobrando, además, su salario.”

El Poder Judicial no solo interpreta la Constitución a su conveniencia, sino que además, la interpreta en sentido OPUESTO a lo que han resuelto en anteriores sentencias. pic.twitter.com/NbzYfNKCuW — Julieta Ramírez (@JulietaRamirezP) October 24, 2024

Enfatizó que la reforma constitucional del Poder Judicial no será eliminada del Diario Oficial de la Federación (DOF).

Lo anterior, pues recordó que la jueza que ordena esto está traspasando sus funciones y viola el artículo 61 de la Ley de Amparo; y el artículo séptimo bis fracción II de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, el cual establece que sus publicaciones no pueden ser alteradas.

“El Diario Oficial de la Federación tiene una ley, no es que las personas decidan por voluntad propia qué hacen o qué no hacen».

Además, dijo que en el artículo séptimo bis; dice que quienes están encargados del Diario Oficial de la Federación deben garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad.

«Cualquier juez, una jueza que pide eliminar algo del Diario Oficial de la Federación, no solamente en este caso está violentando la Ley de Amparo, sino que además está violentando la ley del Diario Oficial de la Federación».

Así, subrayó Sheinbaum: «No se puede pedir eliminar algo del Diario Oficial de la Federación; porque la propia ley del Diario Oficial de la Federación dice que no se puede alterar”, subrayó.

Por defender las transas de @RicardoBSalinas, el Poder Judicial metió al Estado Mexicano en un conflicto internacional. El magnate no le paga impuestos ni al Estado mexicano ni a sus acreedores de fondos de inversión.

¿Vamos a pagar los mexicanos la corrupción de este Neoliberal? pic.twitter.com/6fmuJbEX4d — Rafael Barajas (@fisgonmonero) October 24, 2024

