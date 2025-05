Sheinbaum celebra venta de 21 millones de libros por el Fondo de Cultura

Fondo de Cultura Económica: Catálogo histórico 15 mil tìtulos. Colección Vientos Pueblo con libros de 11 a 20 pesos- costo de media torta-.Fomento a lectura

Regeneración, 2 de mayo de 2025. Durante las Mañaneras del Pueblo con la presidenta Sheinbaum se reveló que de 2019 a la fecha, el Fondo de Cultura Económica (FCE) ha producido 21 millones de libros.

E incluso, se suman otros tres millones de libros vendidos de otras editoriales..

Así informó su director general, Paco Ignacio Taibo II.

Libros Sheinbaum

TAIBO II Mañanera 02/05/25 https://t.co/ZwJLNqsROb — Fondo de Cultura Económica (@FCEMexico) May 2, 2025

Cabe destacar que ante la presidenta de México se detalló el catálogo histórico de 15 mil títulos “que sostuvo durante años a miles de lectores del mundo universitario hispano americano».

Seguidamente,y resaltó la creación de Vientos del Pueblo para generar libros con costos de 11 a 20 pesos, de lo cuales se han vendido 3 millones de ejemplares.

Además de indicar que la venta de dichos libros aumenta dijo que se trata de “una colección de abanico, que permite que un adolescente inteligente, un campesino puedan leer, pero extremadamente popular”.

Cabe destacar que Taibo puntualizó que para definir el precio consideraron el rango de media torta en un Colegio de Bachilleres.

“De tal manera que quien comprara un libro perdiera media torta, y la recompusieron al día siguiente”.

Asimismo, la colección popular ha publicado 207 títulos en los últimos seis años y distribuido y vendido 792 mil ejemplares, con precios entre 100 y 200 pesos.

Además, con colecciones como La orilla del Viento, infantil y juvenil, La ciencia para todos, con los breviarios fortalecimos en esta ideal del FCE nuevo, las colecciones de bajo precio y alta calidad.

Géneros

Al tiempo que se destaca la incorporaron nuevos géneros que “no estaban en el Fondo, absurdamente».

Es decir:

«…, novela gráfica, literatura policíaca, ciencia ficción, literatura fantástica, novela histórica y todo esto buscando una política de bajar el precio del libro…».

«…, que era un obstáculo fundamental para la producción de la lectura”.

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer sus dos libros favoritos, a diferencia de EPN que no pudo ni siquiera mencionar dos títulos y sus autores. pic.twitter.com/hZ8bPnBSST — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) May 2, 2025

Costo Sheinbaum

El titular de la CFE se refirió además al aumento de tiraje, nuevas redes de distribución, descenso en los costos de producción.

“…,bajar el precio de los libros que el Fondo ha producido de una manera sustantiva” e indicó que el paquete de 10 libros del FCE puede costar un tercio de una decena de la competencia.

Otro detalle que se resaltó dentro de la conferencia fue la Estrategia Nacional de Lectura.

Tema en que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló cuáles son sus libros favoritos:

“Voy a decir dos, por mi carrera científica y por la literatura. Obviamente, Cien años de soledad. En los científicos a Thomas Kuhn, con Las revoluciones científicas, el cambio de paradigma.”

Por su parte, Taibo II, compartió que “mi libro favorito es Espartaco, de Howard Fast, porque lo leí a los quince años y dije no, la vida tiene que ser así. Y definió mi vida”.

Lanzamientos Libros

En ese contexto FCE anunció que prepara el lanzamiento de la colección 25 para el 25, que regalará a jóvenes 2.5 millones de libros en América Latina.

Esto es a Argentina, Colombia, Cuba, Venezuela, Chile, Paraguay, Honduras, Guatemala y México.

Se trata de un proyecto coordinado con editoriales estatales y gobiernos que se presentará a finales de 2025 con el objetivo de que los jóvenes lean por placer.

“Es una colección muy variada que incluye textos de la época del boom y un poquito posteriores: García Márquez, Benedetti, Galeano.

«…, muy importante la presencia de autores mexicanos como Adela Fernández, que habían tenido poco éxito, o el gran premio de poesía, Piedad Bonnett, colombiana.”

Retos

Taibo II afirmó que imponer es el mejor recurso para que un adolescente salga huyendo de la lectura.

Destacó que el libro permite el pensamiento crítico, crea modelos de imitación, destruye neuronas averiadas, es el gran constructor del pensamiento activo, destructor de racismo y machismo.

Así como el gran transportador de información.

Destacó que el salto más importante ha ocurrido en el fomento a la lectura, que hace seis años inició con tres mil salas de lectura; hoy en el país hay 21 mil 118.

Y es que la comunidad se organiza para leer en conjunto e intercambiar libros; el FCE se encarga de abastecerlas con ejemplares gratuitos.

Para ello, desde 2019 se han donado más de siete millones de libros en colaboración con gobiernos estatales, municipios e instituciones, especialmente con apoyo de la brigada Para leer en Libertad.

Voluntarias

#MañaneraDelPueblo. Destaca @Taibo2 el papel del “Librobus” para impulsar la lectura de más de un millón de personas que se han acercado a este modelo de difusión y distribución de libros del @FCEMexico pic.twitter.com/9AX3tMuOpZ — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 2, 2025

“Cuando fuimos a Oaxaca, cientos de maestras jubiladas y de izquierda se presentaron como voluntarias y ahí creció la primera gran red de clubes de lectura.”

Puntualizó existe pérdida de lectura en el mundo adolescente hacia otras formas de diversión, sencillas, gratificantes; inmediatas y menos profundas.

“Esto nos ha obligado a la provocación; la provocación constante para volver a recuperar para la lectura al mundo adolescente, juvenil.

“Es la provocación la clave; es romper los esquemas tradicionales que dicen «tienes que leer». No, no «tienes»; «puedes», «no estaría mal. Te abre una puerta.”

Consideró importante apoderarse de las estructuras mediáticas que aporten riqueza, imaginación, contenido y no miedo. “Hay que capturar TikTok, no competir”.

Numeralia

#MañaneraDelPueblo. Se ha creado una nueva red de distribución de los libros del @FCEMexico, informa @Taibo2 pic.twitter.com/XLKqMzcKHT — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 2, 2025

Desde 2019, las filiales del FCE fuera del país han producido dos millones de libros, con ventas de seis millones.

Además de las ferias del libro, el FCE tiene presencia en las tiendas SuperIssste, ha realizado 218 tendidos de libros en universidades.

Asimismo, el Librobús, un camión expandible de 6.5 toneladas que se transforma en verdadera librería.

Desde 2019 se han subido 1.1 millones de lectores en escuelas, comunidades, redes urbanas y suburbanas.

“El resultado es muy emocionante; cualquier valoración cuantitativa no afecta la valoración emocional de llegar a una comunidad donde no hay librería, no hay biblioteca, ni siquiera la papelería que venda libros»

«…, y llegar con libros desde 10 pesos, o en operaciones combinadas donde regalas libros a comunidades y a niños.

“Hemos cubierto selvas, desierto; … llegado a donde Cristo perdió el jorongo y no se lo devolvieron… bajado cerros, subido montañas con librobuses que se nos quedaron a mitad del camino»…

«…, y tuvimos que hacerlo cargando libros” relató Taibo II en su informe a la presidenta Sheinbaum.

Síguenos en nuestro canal de YouTube también