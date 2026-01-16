Sheinbaum comparte aspectos y objetivos de la reforma electoral

Sheinbaum comentó que no perjudicará la independencia del INE y que hay acuerdo sobre disminuir el gasto en las elecciones

Regeneración, 15 de enero 2026– La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que la propuesta de reforma electoral aún no está completa, aunque compartió algunos aspectos que se tendrán en cuenta. Se espera que esté lista y sea presentada la primera semana de febrero.

La propuesta de reforma electoral garantizará la autonomía del INE y propondrá mecanismos para la representación de minorías, pero con cambios en la asignación actual de plurinominales, así como reducción de recursos destinados al sistema electoral, que es de los más caros del… pic.twitter.com/g6ud5fAFav — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 15, 2026

Reducción del gasto

Se resalta la reducción del gasto electoral, la garantía de la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y la adecuada representación de las minorías.

«Aún no hemos presentado la propuesta y ya la calificaron, ya la han denominado Ley Maduro.

Se habla de que soy autoritaria, pero aún no hemos presentado nada», afirmó la presidenta este jueves, respondiendo a las críticas surgidas sobre la reforma.

Se espera que la propuesta esté lista para la primera semana de febrero y que se discuta en el próximo periodo de sesiones del Congreso.

▶️ VIDEO | Claudia Sheinbaum descarta "Ley Maduro" ante señalamientos de la oposición por reforma electoral. pic.twitter.com/R4VKbDO9Oy — El Economista (@eleconomista) January 15, 2026

Primera semana de febrero

«Para la primera semana de febrero, más o menos, ya tendremos la propuesta lista», anticipó la jefa de Gobierno.

Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Pablo Gómez.

Gómez es el presidente de la Comisión Presidencial que trabaja en la propuesta de reforma electoral.

También recibió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y al vicecoordinador de senadores de Morena, Ignacio Mier.

Y finalmente, a Arturo Zaldívar, quien también forma parte de la Comisión.

En su conferencia matutina de este jueves, la presidenta negó que su propuesta de reforma electoral conduzca al autoritarismo.

Sheinbaum califica de “bastante mala” propuesta de Claudio X. González

La presidenta afirmó que se han escuchado todas las voces sobre la reforma electoral, incluyendo la del INE, cuya propuesta considera extensa. pic.twitter.com/qjNqMRQF9Q — Orus Media (@OrusMediaMx) January 15, 2026

Propósito

Aclaró que el propósito es reforzar la democracia.

«La derecha, no solo a nivel nacional sino internacional, ha intentado afirmar que no hay democracia en México y que estamos en un régimen autoritario.

Es totalmente falso. Primero, en México hay democracia, hay democracia electoral, democracia participativa, libertades plenas, hay respeto por los derechos humanos.

México es un país democrático… la reforma electoral busca fortalecer la democracia, así que nadie podrá afirmar que marchamos hacia el autoritarismo», indicó.

Elementos en la reforma

La presidenta mencionó algunos de los elementos que estarán en la reforma electoral; subrayó que se asegurará la representación de las minorías.

«Primero, se garantiza la representación de las minorías, eso para todos aquellos que dicen que no queremos que alguien con menos votos esté representado.

Esto no sucederá, ellos tendrán su espacio», comentó.

Otro aspecto que se incluirá es la disminución del costo de las elecciones para que los fondos puedan ser usados en otras áreas.

«Las elecciones en México son de las más costosas a nivel mundial. Creemos que esto no debe ser así y también consideramos que debe haber un consenso total entre todos.

Debemos coincidir en que las elecciones no deben ser tan costosas.

Por lo tanto, debe haber una reducción en cuanto al costo de las elecciones y de las instituciones electorales en el país», agregó.