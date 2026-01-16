Claudette Colvin Muere: Chispa de la Lucha Civil en EE. UU.

Fallece Claudette Colvin a los 86 años, la joven de 15 años que desafió la segregación. Conoce su historia de lucha y resistencia

Regeneración, 15 de enero de 2026.– La historia oficial a veces tiene una memoria muy selectiva y bastante injusta. Este martes confirmaron el fallecimiento de Claudette Colvin a los 86 años de edad.

Ella fue la joven que desafió al racismo sistémico mucho antes que las figuras famosas. A los 15 años, Claudette se negó a ceder su asiento en un autobús de Alabama.

Ocurrió el 2 de marzo de 1955, meses antes del conocido acto de Rosa Parks. Su fundación afirmó que deja un legado de valentía que cambió el rumbo de la historia.

«La historia me tenía pegada al asiento»

Imaginen a una adolescente estudiando historia afroestadounidense en una escuela segregada de Montgomery.

Ese día, el aprendizaje salió de los libros para convertirse en una resistencia corporal y política.

Un oficial le ordenó levantarse para que una mujer blanca ocupara su lugar en el transporte.

«Permanecí sentada porque la señora podía haberse sentado en el asiento frente a mí», relató años después.

La mujer blanca se negó porque no soportaba estar cerca de una persona negra.

Ante la presión, la joven Claudette soltó una frase que hoy retumba con fuerza revolucionaria.

“La gente me pregunta por qué me negué a moverme, y yo digo que la historia me tenía pegada al asiento”.

Por este acto de dignidad, la policía la encarceló brevemente bajo cargos de alterar el orden público.

«Antes de Rosa Parks, una niña de 15 años llamada Claudette Colvin se negó a ceder su asiento en un autobús segregado en Montgomery, Alabama, el 2 de marzo de 1955. Esto ocurrió nueve meses antes de la protesta de Parks. «Sin embargo, los líderes de derechos civiles de aquel entonces decidieron no convertir a Colvin en la figura del movimiento porque era joven y se embarazó poco después del incidente. «Creían que no sería vista como una figura pública influyente.»

El éxito legal y el castigo del anonimato

A diferencia de lo que muchos creen, su lucha no terminó en esa detención arbitraria. Colvin fue una de las cuatro demandantes que impugnaron la segregación en los autobuses de Montgomery.

Ese proceso legal fue el que finalmente terminó con la segregación en el transporte público de EE. UU. La medida afectó no solo a los camiones, sino también a trenes, aviones y taxis.

Sin embargo, el movimiento por los derechos civiles decidió invisibilizar su figura en ese entonces. ¿La razón? Claudette quedó embarazada fuera del matrimonio siendo muy joven.

Para los líderes de la época, su imagen no era «adecuada» para representar la causa negra. Prefirieron promover a Rosa Parks, quien ya tenía una trayectoria establecida en la NAACP.

Es decir, el patriarcado y el conservadurismo también operaron dentro de los movimientos de liberación. Marginaron a una heroína por no cumplir con estándares morales impuestos.

Un legado rescatado del olvido

Claudette pasó treinta años trabajando en el anonimato como auxiliar de enfermería en una residencia. Su historial criminal por «delincuencia» permaneció intacto durante más de seis décadas de su vida.

Fue apenas en 2021 cuando un tribunal estadounidense eliminó formalmente el registro de su arresto. Tuvieron que pasar casi setenta años para que el sistema admitiera su propio error histórico.

Hoy despedimos a una mujer que puso su cuerpo frente a la opresión blanca y el estigma social. Su vida nos enseña que la rebeldía no siempre tiene el rostro que el marketing político desea.

Honor a quien honor merece, aunque la justicia haya tardado toda una vida en llegar.