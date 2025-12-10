Sheinbaum confía en acuerdo sobre aguas con EE.UU

Reunión virtual con el área técnica de Estados Unidos para dialogar sobre el tema. Como en otros temas, habrá acuerdo: Sheinbaum

Regeneración, 9 de diciembre 2025– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confió en que haya un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos respecto al tema del agua, luego de que Donald Trump dijo que impondría un arancel del 5% si México no cumple con el Tratado de Aguas.

Reunión virtual

En la mañanera de hoy, Sheinbaum indicó que hoy habrá una reunión virtual con el área técnica de Estados Unidos para dialogar sobre el tema.

Yo estoy convencida que, como en otras ocasiones, vamos a llegar a un acuerdo para beneficio de Estados Unidos y para beneficio de México.

A las 2 de la tarde es la reunión y esperamos poder avanzar en estos acuerdos.

Ayer, Trump acusó a México de presuntamente no cumplir con lo correspondiente en el Tratado de Aguas y dijo que si el país no entrega el agua que debe a Texas, impondrá un arancel del 5%.

“Hasta el momento, México no está respondiendo, y es muy injusto para nuestros agricultores estadounidenses que merecen esta agua tan necesaria.

Es por eso que he autorizado la documentación para imponer un arancel del 5% a México si esta agua no se libera, INMEDIATAMENTE”.

Se va a lograr el mejor acuerdo posible en materia de agua con Estados Unidos: presidenta Claudia Sheinbaum.

Mensaje

Lo anterior fue compartido en un mensaje en Truth Social.

En él, reiteró que México está violando el Tratado de Aguas y eso “está dañando seriamente nuestros hermosos cultivos y ganado de Texas”.

Cabe señalar que la cantidad exigida por EUA es de 246 mil millones de metros cúbicos de agua y debería ser liberada antes del 31 de diciembre.

Al hablar sobre dicho tema este martes, Sheinbaum Pardo dijo que como siempre se buscará el mejor acuerdo posible.

Explicó que las dos limitaciones para entregar más agua a Estados Unidos son:

Las propias necesidades de agua de México cumpliendo el tratado y el tamaño del ducto que lleva agua al Río Bravo.

Además, externó la voluntad del Gobierno de México para la defensa del derecho humano al agua, así como para uso agrícola.

Pero también para el beneficio de los agricultores y comunidades estadounidenses.

Dialogo con gobernadores

La presidenta Claudia Sheinbaum se posiciona sobre las críticas de Carlos Salinas y Vicente Fox a los programas del Bienestar.

Sheinbaum señaló que ya se dialogó también con los gobernadores fronterizos, principalmente de Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila y todos están en la mejor disposición de colaborar.

“Estamos unidos en este proceso con las y los gobernadores para poder encontrar el mejor acuerdo con Estados Unidos”.

Finalmente, expuso que se hará una serie de propuestas para poder entregar agua en diciembre y otra parte en los siguientes años.

De manera tal que no ponga en riesgo a la población y la producción agrícola en México, pero que también ayude a EUA.

Por su parte, el encargado de Despacho de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, explicó qué es el Tratado de Aguas.

Durante la #MañaneraDelPueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el encargado del Despacho de la @SRE_mx, Roberto Velasco, explicó que México está actuando conforme a lo establecido en el Tratado de Aguas de 1944 y recordó que, en escenarios de…

Además, indicó por qué se ha dejado de entregar agua a Estados Unidos.

Instrumento jurídico

Establecido en 1944, el Tratado es un instrumento jurídico que norma la relación entre México y Estados Unidos para administrar conjuntamente las aguas de los ríos internacionales: Bravo, Colorado y Tijuana.

Permite el desarrollo de procedimientos para la hidromedición y contabilidad del agua de los ríos internacionales.

Establece las bases para la distribución de volúmenes de agua, principalmente de los ríos Bravo y Colorado.

El funcionario explicó que el artículo 4 del Tratado estipula que México debe entregar una tercera parte de los escurrimientos provenientes de seis ríos del Bravo:

Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y Arroyo las Vacas.

Tercera parte

Esa tercera parte no debe ser menor en promedio a 431.7 Mm3 anuales en ciclos de cinco años, por lo que al final del quinquenio, deberá entregar 2,158.6 Mm3.

A cambio, nuestro país debe recibir de EE.UU. un volumen garantizado de 1,850.2 Mm3 cada año.

Sin embargo, el Tratado también estipula que en casos de sequía extrema, los faltantes que existieran al final del ciclo se tienen que reponer en el ciclo siguiente.

En ese sentido, Velasco Álvarez precisó que en el año 3 y 4 del ciclo se pudo entregar un volumen muy pequeño a EUA por la sequía.

“Queda un volumen pendiente de poco más de mil millones de metros cúbicos de agua que tenemos que cubrir en este ciclo”, comentó.