Sheinbaum confirma la invitación de Trump a su Consejo de Paz

La SRE analizará la propuesta de Trump desde el marco constitucional y la tradición diplomática mexicana, dijo Sheinbaum

Regeneración, 27 de enero 2026– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos ha hecho una invitación oficial a México para formar parte del Consejo de Paz que promueve el presidente Donald Trump.

Confirma Sheinbaum invitación a 'Consejo de la Paz' de Trump



La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México recibió una invitación al Consejo de la Paz propuesto por Donald Trump; sin embargo, aclaró que se debe analizar la decisión y aún no se ha dado una respuesta… pic.twitter.com/s1RkLDSL4F — La Jornada Baja California (@LaJornadaBC) January 27, 2026

Propuesta

Actualmente, los funcionarios mexicanos están analizando esta propuesta.

En su conferencia matutina del martes 27 de enero, la presidenta comentó que la respuesta oficial de México se emitirá en los próximos días.

Esto se dio después de que la iniciativa de Estados Unidos se anunciara y firmara durante el Foro Económico Mundial, que tuvo lugar en Davos, Suiza.

Sheinbaum aclaró que no se tomará una decisión de inmediato, ya que corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) evaluar la invitación.

Consideraciones

Esto implica considerar las consecuencias diplomáticas y la posición histórica de México en asuntos internacionales.

“Sí recibimos la invitación por parte del presidente Trump y la respuesta que dimos es que lo tenía que analizar la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Tiene que ver con esta decisión: México es un país que ha reconocido a Palestina como nación, entonces en unos días vamos a dar la respuesta”, dijo.

La mandataria enfatizó que este tipo de decisiones no son personales.

Marco constitucional

Deben ajustarse al marco constitucional y a los principios que guían la política exterior de México.

Desde Palacio Nacional, la presidenta reafirmó que México opera bajo los principios de autodeterminación de los pueblos y la resolución pacífica de los conflictos.

Esto es así, sin importar la naturaleza de dichos conflictos.

Análisis y respuesta

Finalmente, Sheinbaum Pardo afirmó que el análisis se llevará a cabo de manera responsable y conforme a la Constitución.

Reiteró que la respuesta oficial se dará a conocer durante esta misma semana.

Destacó que la participación de México en cualquier mecanismo internacional debe ser coherente con su política exterior.