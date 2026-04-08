Sheinbaum decreta la creación del Servicio Universal de Salud

La Presidenta describió este plan de salud como “muy importante”; comenzará con personas de 85 años y más del 13 al 30 de abril

Regeneración, 8 de abril 2026– La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó sobre la emisión de un decreto presidencial que establece el Servicio Universal de Salud, con el propósito de asegurar que todos los mexicanos y mexicanas tengan acceso a atención médica en cualquiera de los tres sistemas de salud pública: IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE.

¿Ya escuchaste del decreto presidencial para crear el servicio universal de salud?



Porque la salud es un derecho y no un privilegio, el gobierno de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum impulsa acciones que garanticen la atención para el pueblo. pic.twitter.com/QP6txejTkX — Luis Fernando Salazar (@SalazarLuisFer) April 8, 2026

Credencialización

Con este fin, se iniciará un registro para la credencialización desde el 13 hasta el 30 de abril, comenzando con las personas de 85 años o más.

La Presidenta Claudia Sheinbaum consideró este plan como “muy relevante”, comenzando con la credencialización en este año 2026.

“Estamos anunciando algo muy relevante, va a salir un decreto presidencial en estos días que crea el Sistema Universal de Salud en México.

El objetivo es que cuando nosotros dejemos el gobierno cualquier mexicano y mexicana pueda atenderse cualquier padecimiento en cualquier instancia.

Servicios unificados

Eficientizar la atención de salud”, declaró la mandataria en la conferencia matutina del 7 de marzo.

Durante la rueda de prensa, se explicó el camino a seguir para lograr que los servicios estén unificados.

Incorporando al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y al IMSS Bienestar.

En 2026 se enfocarán en registrar a la población y a partir de 2027 comenzarán a ofrecer algunos servicios de manera unificada.

App móvil

Para el año 2028, estará disponible una app móvil para realizar teleconsultas.

“Lleva más de un año credencializar, nos vamos a ir preparando, iniciamos por edades. Tenemos que iniciar el proceso ahora.

¿Cuándo se van a notar los primeros beneficios?

En enero de 2027 ya va a haber servicios de salud que puedan compartirse entre los tres sistemas.

Nos hemos preparado más de año y medio en esto y ya estamos en condiciones”, concluyó Sheinbaum.