Registran nuevos ataques de Israel e Irán después del alto el fuego

Israel afirma que el pacto de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán no se incluye en su enfrentamiento con Hezbollah en Líbano

Regeneración, 8 de abril 2026– El alivio por la tregua entre Estados Unidos e Irán se transformó el miércoles en preocupación debido a nuevos ataques en la región, cuando Israel llevó a cabo sus operaciones más intensas contra el Líbano, e Irán atacó las instalaciones petroleras de sus vecinos del Golfo.

URGENTE

ISRAEL NO QUIERE ALTO AL FUEGO!



Israel ha lanzado 100 ataques aéreos sobre Líbano en 10 minutos solo a zonas residenciales

Atacando simultáneamente el sur de Líbano, Beirut y el valle de Bekaa.

Escenas apocalípticas en el Líbano en este momento pic.twitter.com/KYpxDexTrt — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) April 8, 2026

Acuerdo

Las bolsas de valores de todo el mundo experimentaron un aumento tras el anuncio del acuerdo por el presidente estadounidense Donald Trump, el martes por la noche.

Dos horas antes del límite que había dado para que Irán abriera el estrecho de Ormuz, o sería confrontado con la destrucción de «toda su civilización».

Sin embargo, aunque se detuvieron los ataques contra Irán, Israel incrementó su ofensiva en el Líbano.

Realizaron algunos de sus bombardeos más contundentes hasta ese momento.

A pesar del frágil alto ✋ al fuego 🔥, EEUU 🇺🇸 y 🇮🇱 atacaron un refinería en el sur de Irán 🇮🇷, quien a su vez respondió, atacando a varios países del golfo Persico. Ojo 👁️ por ojo 👁️. pic.twitter.com/rgbv7B4Rl5 — Orlando Curioso (@Orlando71156528) April 8, 2026

Líbano no incluido

Israel aseguró que el cese al fuego no se aplicaba a su conflicto con Hezbollah, un grupo con base en el Líbano y apoyado por Irán.

Además, los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin reportaron nuevos ataques con misiles y drones iraníes, tras el anuncio del cese al fuego.

Varios de estos ataques se dirigieron a infraestructuras críticas de petróleo, energía y desalinización.

Por su parte, Irán declaró que una refinería de petróleo ubicada en la isla de Lavan fue blanco de un ataque.

🇮🇷 | URGENTE: Irán afirma que se violó el alto el fuego tras los ataques reportados en zonas que rodean la capital iraní, Teherán, según informa el medio de comunicación iraní Mehr News. pic.twitter.com/Uprjh16jMz — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 8, 2026

Bloqueo

Los medios estatales iraníes informaron el miércoles que el estrecho de Ormuz había sido bloqueado en respuesta a los ataques israelíes en curso contra el Líbano.

Desde que comenzó el conflicto, Trump ha ignorado repetidamente los tiempos que él mismo había establecido justo antes de que estos concluyan.

Trump comentó a la agencia AFP que el cese al fuego significaba una «victoria total».

El acuerdo depende de que Irán acepte levantar el bloqueo al petróleo y al gas que atraviesan el estrecho, según lo mencionado por Trump.

🚨🇮🇷 ÚLTIMA HORA: Informes en Irán: Si Israel continúa atacando en Líbano, Teherán se retirará del acuerdo de alto el fuego.



🤣🤣 El alto el fuego solo le conviene a Irán, ¿qué amenaza es esta?

Los aviones israelíes están listos para ir y acabar con toda la energía del régimen. pic.twitter.com/exrHLVTKhn — Isaac (@isaacrrr7) April 8, 2026

Fin de la crisis

Se presenta la posibilidad de que la crisis más grave de la historia en los mercados energéticos globales pueda estar llegando a su fin.

Esto provocó una fuerte caída en los precios del petróleo y un aumento en las bolsas de valores a nivel mundial.

No hay señales de que Irán esté dispuesto a renunciar al control del estrecho de Ormuz durante el alto el fuego.

Y se anticipa que el estancamiento perdure por varias semanas.

Las imágenes de Beirut en Líbano son terribles. Al igual que hicieron con el acuerdo de alto el fuego en Gaza, no ha pasado ni un día para romperlo. pic.twitter.com/6Kdgq6GNQd — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) April 8, 2026

Tránsito seguro

Se indicó que Teherán detendría los contraataques y ofrecería un tránsito seguro a través del canal, siempre y cuando cesaran los ataques contra ellos.

Restablecer el transporte marítimo desde el Golfo podría requerir tiempo: las empresas navieras necesitarán garantías de seguridad antes de partir.

Un especialista en defensa mencionó que le sorprendería que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán durara 4 días.

La empresa naviera Maersk indicó que aún no había planeado realizar cambios.

Según Pakistán, que ha actuado de mediador de paz, el «alto el fuego» incluía el Libano, pero el Estado genocida de Israel y el salvaje Netanyahu entienden que deben seguir arrasando ese país y masacrando a su población.



Sin duda, la capital del Reino del Anticristo es Tel Aviv. pic.twitter.com/UzriGnZaMg — Mn. Jaime Mercant Simó (@JaimeMercant) April 8, 2026

Evaluación

«Cualquier decisión de navegar por el estrecho de Ormuz se basará en evaluaciones de riesgos constantes.»

🟣 Irán denuncia ataques en su territorio y lanza misiles a Israel tras el anuncio de la tregua de Trump



Medios israelíes confirman que Irán ha disparado misiles contra ese país, apenas horas después de que Donald Trump afirmara haber llegado a un acuerdo de alto al fuego con… pic.twitter.com/TdoathOSqI — DW Español (@dw_espanol) April 8, 2026

La empresa mencionó en un comunicado que se realiza un control detallado de la situación de seguridad.