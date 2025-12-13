Sheinbaum Extiende Invitación al Papa León XIV

En conversación telefónica Sheinbaum invitó al Papa León XIV a México. Más de 13 millones de peregrinos visitan la Basílica

Regeneración, 13 de diciembre de 2025.– La presidenta Claudia Sheinbaum hizo una jugada audaz. Llamó al papa León XIV el 12 de diciembre. El gesto busca acercamiento con el Vaticano.

La mandataria lo confirmó en sus redes sociales. Dijo que fue «en esta fecha tan especial para el pueblo de México». Ella reconoce la orientación y labor de paz del Pontífice.

En esta fecha tan especial para el pueblo de México, conversé por llamada telefónica con su santidad el papa León XIV para invitarlo a visitar nuestro país.



Envía bendiciones y saludos a todos en este día de la Virgen de Guadalupe. Coincidimos en que, más allá de la religión…

Multitudes y Saludos Papales

Mientras, la Basílica de Guadalupe está desbordada. Llegaron más de 13 millones de personas peregrinas. Celebran los 358 años de la aparición de la Virgen. La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo.

Clara Brugada celebró el arribo de la gente. La Jefa de Gobierno dijo: «Les damos la bienvenida». El Papa León XIV mandó saludos y bendiciones.

Operativo de seguridad

El operativo movilizó a 5,080 elementos de seguridad. Participan distintas corporaciones capitalinas.

Usan 255 vehículos para controlar las rutas de ingreso. Hay 73 motocicletas y 15 grúas en acción.

También se desplegaron 13 ambulancias y 5 motoambulancias. Usaron 2 drones y 2 helicópteros para vigilar.

Las calzadas Zaragoza y Tlalpan están bajo control.

Basura y Rescate Animal

La limpieza fue una labor titánica. Se retiraron 980 toneladas de residuos de las calles. Esto fue tarea de la Alcaldía Gustavo A. Madero y el Gobierno.

Las autoridades rescataron a 16 perros abandonados. Fueron llevados a la veterinaria para valoración.

La Secretaría de Seguridad busca controlar la vialidad. El objetivo es proteger a los feligreses. Las autoridades buscan un tránsito «ordenado y seguro».

Próximo Viaje

El pontífice ya expresó su interés en América Latina en 2026. El itinerario tentativo incluye Uruguay, Argentina y Perú. El Papa asumiría los viajes tras el fin del año santo. Por ahora no hay una fecha fija para la misión.

Sheinbaum y el Papa coinciden en un punto clave. La mandataria declaró que la Virgen es «símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos

El último papa que vino fue Francisco en 2016. Él realizó una gira por cinco estados. Antes, Benedicto XVI visitó el país en 2012. Juan Pablo II fue el más viajero, con cinco giras.

El papa León XIV ofició una misa en el Vaticano. La presidió en la Basílica de San Pedro. La misa fue dedicada a la Virgen de Guadalupe.

Sube el volumen y escucha a este hermoso coro de niñas cantar "La Guadalupana", quizá la canción más famosa dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe. Con ella concluyó la Misa que el Papa León XIV presidió en su honor en la basílica de San Pedro. La canción es tan popular que hasta…

Misa Guadalupana en Roma

Un coro de niñas cantó «La Guadalupana» en el Vaticano. La misa del Papa León XIV concluyó con la melodía. El Pontífice se unió al canto en la Basílica de San Pedro. Fue un cierre emotivo para la ceremonia.

León XIV es el primer papa estadounidense. Pero tiene raíces latinoamericanas. Envió un mensaje a seminaristas y curas en Roma. Eran religiosos de origen latinoamericano.

El Papa León XIV dedica una misa en la Basílica de San Pedro a la Virgen de Guadalupe, patrona de los mexicanos.

Mencionó a la «Bienaventurada Virgen María de Guadalupe». La llamó «Madre del verdadero Dios por quien se vive». Les pidió aprender de ella. Quería que les «enseñe a responder con valentía». También pidió que conserven todo «en el corazón».