Feria del Libro de la Plaza Manuel Tolsá

Del 13 al 21 de diciembre la Feria del Libro de la Brigada llega a Plaza Tolsá. Nueve días de libros baratos y crítica social. Taibo II, Reveles y la tragedia de la Guardería ABC.

Regeneración, 13 de diciembre de 2025.– La Brigada Para Leer en Libertad lanza su nueva feria. O sea, un acto de resistencia cultural. El compromiso es con los derechos culturales del pueblo. Llenarán la Plaza Tolsá de libros a precios justos.

La feria se extenderá del 13 al 21 de diciembre. El horario es amplio: de 11:00 a 21:00 hrs. ¡A llenar la canasta de crítica social!

Sábado 13: Periodismo y Poesía Cruda

El sábado inicia con la música a las 14:00 hrs. El grupo Las Luz y Fuerza pondrá el ambiente. A las 15:00 hrs, Nidia Rivera ofrecerá cuenta cuentos.

El poeta Casildo dará una lectura a las 15:30 hrs. Poesía pura y sin censura. La escritora Claudia Guillén presenta «Tarde entre extraños» a las 16:00 hrs.

A las 17:00 hrs, Imanol Caneyada habla de «Nómadas». Caneyada, un narrador profundo de la frontera. El cierre de la noche es con José Reveles a las 19:00 hrs. Reveles es un maestro del periodismo de investigación.

Domingo 14: Memoria y Tragedia

El domingo arranca con la música de Gabino Palomares a las 14:00 hrs. Música de protesta que no envejece. A las 15:00 hrs, Yelitza Ruiz y Óscar de Pablo discuten literatura. Presentan «Variación de la escama» y «Puño y letra».

El momento clave es a las 16:00 hrs. Daniel Gershenson presenta «Nosotros somos los culpables». Un libro necesario sobre la tragedia de la Guardería ABC. Un recordatorio de la impunidad criminal.

A las 17:00 hrs, llega Óscar de la Borbolla. Él charlará con el público sobre sus libros. El cierre es con Paco Ignacio Taibo II a las 18:00 hrs. Taibo II charlará sobre su obra y el compromiso.