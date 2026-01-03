Prueba de vida de Maduro y Cilia Flores pide Venezuela a EE.UU

Ataque de EE.UU a Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira. Sin cuantificar víctimas. Venezuela en Estado de Conmoción Nacional

Regeneración, 3 de enero de 2025. En horas de la madrugada fuerzas de Estados Unidos atacaron territorio de Venezuela y capturando al presidente Nicolás Maduro y su esposa.

Cabe destacar que en ese contexto las declaraciones de funcionarios de Venezuela y los festejos de la oposición de derechas que agradecen el bombardeo.

«Exigimos prueba de vida inmediata de Maduro y de la primera dama»

Esto en declaraciones a la cadena de televisión venezolana VPI y dijo de que Maduro dejó «instrucciones muy claras» a la Fuerza Armada para activar los planes de defensa integral.

Ello, luego de su captura y extracción forzada por las fuerzas militares de Estados Unidos ocurrida la madrugada de este sábado, hecho que condenó.

Calificó de brutal y salvaje los ataques aéreos a Caracas y sus alrededores como los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

Acusó que «habían asesinado a humildes venezolanos» sin especificar la cifra de muertes y se refirió al Decreto de Conmoción Internacional.

EEUU siempre ha sido enemigo de América Latina. Hoy, con un demente como Trump de presidente, bombardea Venezuela. Su único interés es el petróleo y los recursos naturales, lo demás es un cuento para justificar el ataque.

Mi solidaridad con el pueblo y gobierno de Venezuela. pic.twitter.com/GTpq9EHxGp — Kintto Lucas (@KinttoLucas) January 3, 2026

Venezuela

«Seguimos a la defensa de la patria. Hago un llamamiento para se activen todas las fuerzas vivas del país -en alusión al reclutamiento de civiles a la milicia bolivariana- en perfecta unión cívica y militar para defender la patria. Nunca seremos esclavos, somos hijos de Simón Bolívar», añadió.

Por su lado el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó de barbarie la agresión, rechazando los ataques producidos a los estados de Miranda, Aragua y La Guaira y Caracas.

«Estamos evaluando la cantidad de muertes y heridos».

«Esta ha sido la más grande agresión producido a Venezuela en toda su historia.

«Vamos a defender con la misma dignidad. La dignidad nos se negocia.

Caracas, Isla Margarita (La Guardia) – múltiplas explosões relatadas em diversos pontos da Venezuela na última hora. Ainda não há confirmação, mas parece que a Venezuela está sob ataque neste exato momento.. pic.twitter.com/p9IHcY8pQo — Roberto Caiafa (@beto_caiafa) January 3, 2026

«Nos han ataque pero no nos doblegarán, formaremos una resistencia interna, nuestra lucha por la libertad, con hermandad cerramos el puño por la defensa , en la unión del pueblo encontraremos nuestro destino».

«Nadie va a vulnerar el legado histórico de nuestro padre libertador Simón Bolívar, el pueblo de Venezuela en perfecta unión nacional debe activarse»

Esto siguiendo el relato de ABC.

Dato

Cabe destacar que en los estados de excepción el decreto de conmoción nacional en todo el territorio se fusiona policial, militar y civil.

«…, todos en la defensa integral, la misión de enfrentar las amenazas imperiales, el honor y el deber».

Finalmente se indica que Diosdado Cabello vestido con una chaqueta gris y chaleco antibalas y casco, apareció rodeado de militares, de un lugar desconocido.

Aquí está María Corina Machado ofreciendo en bandeja todos los recursos de Venezuela a EEUU si ejecutaban un ataque contra su propio país. UNA TRAlDORApic.twitter.com/n3AdsZKJrV — El Necio (@ElNecio_Cuba) January 3, 2026

Ahí, condenó el ataque cobarde terrorista brutal, «el pueblo fresco para defender, las fuerzas policiales para garantizar y desde aquí todo calma, liderazgo, «asesinato de civiles, ataque».

«Estamos alertas fue una traición, al final de estos ataque venceremos, dijo en su arenga militar.