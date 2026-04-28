Sheinbaum: «La investigación debe continuar» en Chihuahua

Tras la renuncia del fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, la mandataria destaca que la Fiscalía determinará las culpabilidades

Regeneración, 28 de abril 2026– Claudia Sheinbaum destacó que la salida de César Gustavo Jáuregui de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua no detiene la indagación sobre la intervención de agentes de Estados Unidos en las operaciones de seguridad en la región.

#MañaneraPresidenta | 🚨 “SEGUIRÁ LA INVESTIGACIÓN”: CASO CHIHUAHUA NO SE CIERRA



Claudia Sheinbaum fue clara: pese a la renuncia de César Jáuregui, las investigaciones continúan.



⚖️ Se indaga la operación de agentes de seguridad de EE.UU. en territorio nacional

🇲🇽 Sin… pic.twitter.com/IdnP92zmih — Juncal Solano (@juncalssolano) April 28, 2026

Defender la soberanía

Esto, al hacer hincapié en que lo importante en este asunto es enfocar esfuerzos en defender la soberanía nacional y asegurar el respeto a las leyes y a la Constitución.

Es un principio y deber que todos los gobiernos, tanto municipales como estatales, deben seguir.

“Ayer viene una renuncia y pues se tiene que seguir investigando.

Eso es no solamente un pensamiento de la presidenta, sino que lo trae la Fiscalía General de la República ya como una investigación”, dijo.

Fiscalía

En esta línea, añadió que la Fiscalía liderada por Ernestina Godoy Ramos será la encargada de decidir sobre el caso.

Es la institución responsable de sancionar a quienes se encuentren culpables de permitir la presencia de agentes extranjeros en el país.

Esto, a pesar de la unidad de investigación creada por la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos.

Esto se hizo para esclarecer las circunstancias en que se llevó a cabo la operación de seguridad del 19 de abril.

Respeto a las leyes

Reiteró que lo sucedido es grave, tanto en relación con Estados Unidos como en el respeto de las leyes por parte de cualquier autoridad.

“Todo el pueblo de México tiene derecho a saber la verdad, entonces que se hagan todas las investigaciones”, destacó.

La mandataria indicó que la administración estadounidense mostró su interés en respetar la Constitución y las leyes de México.

“Se les hace saber que eso está fuera de la ley y ellos contestan ‘nos vamos a ceñir a los acuerdos que tenemos y al marco de la ley, de la Constitución en México”, mencionó.