20 meses de cárcel y multa a ex primera dama de Corea del Sur

Kim Keon-hee fue condenada a prisión y pago de multa por corrupción por el Tribunal del Distrito Central de Seúl

Regeneración, 28 de enero 2026– Kim Keon-hee, cónyuge del expresidente surcoreano destituido Yoon Suk-yeol, fue sentenciada a 20 meses de cárcel por recibir sobornos, según se observó hoy miércoles en la transmisión en vivo.

Tribunal

El Tribunal del Distrito Central de Seúl impuso la pena de prisión acompañada de una multa de 12,81 millones de wones (aproximadamente 9 mil dólares).

Se alegó que Kim había utilizado su posición como primera dama para obtener ventajas personales.

La condena se basa en la recepción de artículos de lujo, incluyendo bolsos Chanel, un collar de diamantes Graff.

Así como otros obsequios valorados en aproximadamente 80 millones de wones (unos 56,000 dólares).

El tribunal declaró que Kim era inocente de los cargos relacionados con leyes del mercado de capitales y fondos políticos.

Se le acusó de aceptar artículos de valor de miembros de la Iglesia de la Unificación, a cambio de trato preferencial para la agrupación religiosa en el año 2022.

Acusación

El tribunal desestimó la acusación del fiscal especial que afirmaba que la ex primera dama estaba implicada en manipulación de los mercados financieros.

Se indicó que era complicado probar su complicidad, aun si estaba al tanto de la manipulación del precio de las acciones.

Kim fue arrestada en agosto del año pasado con cargos por su participación en la manipulación del precio de las acciones entre octubre de 2010 y diciembre de 2012.

Además, se le acusó de conspirar con Yoon para obtener de forma gratuita, en 58 ocasiones, resultados ilegales de encuestas de opinión pública.

Sobornos

Kim supuestamente recibió 270 millones de wones de un intermediario político, entre abril de 2021 y marzo de 2022, antes de las elecciones presidenciales.

Sin embargo, el tribunal determinó que no había pruebas suficientes de que la pareja presidencial solicitara las encuestas de opinión.

Además de la condena, Kim fue acusada de promover la afiliación masiva de miembros de la Iglesia de la Unificación al Partido del Poder Popular.

Esto con el fin de respaldar a un candidato específico como líder de la formación en su convención nacional.

La esposa de Yoon también enfrentó cargos por aceptar bienes a cambio de favores en el ámbito de negocios y por vender puestos públicos.

Detalles

Su caída política ocurrió en paralelo a la de su esposo, quien fue destituido en 2025 tras un fallido intento de imponer la ley marcial en diciembre de 2024.

Juntos, se convirtieron en la primera pareja presidencial en la historia de Corea del Sur en ser encarcelada simultáneamente.

Antes de estos eventos, su trayectoria estuvo marcada por diversas polémicas.

Un video de cámara oculta de 2022 la mostró recibiendo un bolso Dior de lujo, lo que inició el escrutinio público sobre su conducta.

En 2025, la Universidad de Mujeres Sookmyung y la Universidad Kookmin revocaron sus títulos de maestría y doctorado, respectivamente, tras confirmar acusaciones de plagio en sus tesis.

Fundó y dirigió Covana Contents, una empresa de exhibición de arte que también fue objeto de investigaciones por presuntas irregularidades financieras.

Ha estado bajo custodia desde agosto de 2025, cuando se emitió una orden de arresto por riesgo de destrucción de pruebas