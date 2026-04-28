Buscan a Cuatro Desaparecidos en Huachitúnel de Acolman

Autoridades y Pemex realizan excavaciones en Acolman para localizar a cuatro personas desaparecidas dentro de túnel clandestino

Regeneración, 28 de abril de 2026.– Fuerzas federales y cuerpos de rescate trabajan intensamente en los Ejidos de Santa Catarina, en el municipio de Acolman.

El objetivo principal es localizar a cuatro personas reportadas como desaparecidas por sus familiares ante la fiscalía mexiquense.

La búsqueda se concentra en un túnel clandestino diseñado presuntamente para el robo de hidrocarburos a Petróleos Mexicanos.

El personal especializado utiliza maquinaria pesada para realizar excavaciones profundas en el terreno baldío donde se ubica el predio.

El sitio del hallazgo es una construcción en obra negra protegida por una barda perimetral en la zona ejidal.

Este lugar colinda directamente con torres de alta tensión y ductos estratégicos que pertenecen a la empresa paraestatal Pemex.

La zona permanece bajo resguardo estricto por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en este momento.

Las autoridades han ampliado el perímetro de seguridad para facilitar las maniobras de los equipos de emergencia y rescate técnico.

Antecedentes y riesgos en la zona

Esta emergencia ocurre en un sector con antecedentes fatales relacionados con el robo de combustible en la región mexiquense.

En marzo de 2024, se hallaron dos cuerpos sin vida dentro de un pasadizo de doscientos metros de longitud.

Aquel túnel alcanzaba los cuatro metros de profundidad y representaba un peligro estructural alto para quienes ingresaban de forma ilegal.

Los antecedentes de fatalidad en este punto mantienen en alerta máxima a los rescatistas que operan la maquinaria pesada.

Los especialistas de Protección Civil estatal y municipal instalaron un puesto de mando fijo para coordinar todas las maniobras operativas.

El personal de Pemex supervisa que las excavaciones no dañen la integridad de los ductos activos que cruzan el predio.

La prioridad es hallar a los desaparecidos mientras se mitigan los riesgos de explosión o derrumbes en las galerías subterráneas.

El terreno presenta condiciones complejas debido a las viviendas cercanas y la inestabilidad del suelo provocada por las excavaciones clandestinas.

Coordinación de fuerzas y tecnología

La movilización incluye a la policía estatal, municipal y técnicos especializados en estructuras colapsadas que trabajan sin descanso hoy.

Los familiares de las víctimas esperan noticias cerca del cerco policial establecido por los efectivos de la Guardia Nacional.

Maquinaria de gran calado remueve toneladas de tierra para acceder a los tramos más profundos del pasadizo artesanal localizado.

Las autoridades de la fiscalía mexiquense integran la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos ocurridos en el sitio.

El operativo se mantiene activo bajo protocolos de seguridad industrial para evitar incidentes adicionales durante la remoción de escombros.

Se busca confirmar si las cuatro personas se encuentran atrapadas en alguna sección específica del extenso sistema de túneles hallado.

Los cuerpos de rescate mantienen la esperanza de encontrar indicios que permitan dar con el paradero de los ciudadanos desaparecidos.

La vigilancia en los ductos de la zona se ha reforzado para evitar que estos delitos sigan cobrando vidas humanas.