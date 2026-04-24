Sheinbaum: En Chihuahua hubo falta de una autoridad estatal

Se investiga si fue el Gobierno o la Fiscalía estatal quién pidió apoyo de EE.UU.; Los panistas Campos y Jáuregui comparecerán en el Senado

Regeneración, 23 de abril 2026– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que funcionarios panistas de Chihuahua cometieron “una falta” al permitir que agentes estadounidenses estuvieran en el país para colaborar en temas de drogas sin coordination previa con el Gobierno federal.

🔴 @MaruCampos_G mintió, vulneró la soberanía nacional y colaboró con una agencia extranjera: Sheinbaum.



—Quieren desviar la atención de un asunto de fondo: que había una agencia extranjera colaborando con el gobierno de Chihuahua.



👉 https://t.co/gAjxFKRInW pic.twitter.com/kmvYPpixbC — ZONAFREE (@ZonaFreeMX) April 23, 2026

Sheinbaum

Sheinbaum realizó esta afirmación tras el operativo del domingo que buscaba desmantelar fábricas de drogas químicas.

Dos agentes de EE. UU. estaban involucrados y, al regresar de dicha operación, sufrieron un accidente vehicular, junto a dos funcionarios estatales mexicanos.

Sheinbaum indicó que aún se investiga si fue el Gobierno o la Fiscalía de Chihuahua quien solicitó la ayuda de los agentes estadounidenses.

La Fiscalía mencionó que los agentes eran “instructores de la Embajada de EE.UU. que se encontraban realizando labores de entrenamiento”.

Agentes de la CIA

No obstante, fuentes aseguraron que los agentes formaban parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y estaban colaborando en actividades antidrogas en el país.

“Aquí lo que hubo fue una falta de una autoridad estatal, eso es lo que es en el fondo esto.

Una colaboración que pidió el Gobierno del estado de Chihuahua o la Fiscalía del estado de Chihuahua, está en ese proceso de revisión.

A una agencia de los Estados Unidos para realizar actividades, operaciones”, comentó la presidenta en su conferencia mañanera.

Falta

La mandataria enfatizó que “la falta es de ellos al pedir la colaboración”.

Sin embargo, también destacó que el Gobierno de EE.UU., a través del embajador Ronald Johnson, debió haber informado a las autoridades federales sobre lo que estaba sucediendo.

“Pero la principal falla está en el Gobierno estatal que solicitó esta colaboración. Y eso está en contra de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional.

Está muy marcado en la ley cuál es el tipo de colaboración y cómo debe desarrollarse esta colaboración”, añadió Sheinbaum.

Colaboración

El martes, Sheinbaum ya había declarado que los agentes de EE.UU. “sí estaban trabajando conjuntamente” con los funcionarios estatales.

La presidenta recordó que tanto la gobernadora María Eugenia Campos, como el fiscal, César Jáuregui, ambos panistas, han sido convocados a comparecer ante el Senado.

Tendrán que aclarar “bajo qué condiciones se dio esta colaboración, pero hay una falla del Gobierno o del fiscal o del secretario (de Seguridad) del estado de Chihuahua.

Porque no se está cumpliendo con el marco jurídico ni con la Constitución en materia de colaboración en seguridad, en particular con las agencias de Estados Unidos”.

Tensiones

Las tensiones por la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua se dan en un contexto donde Trump insiste en que México debe tomar más medidas contra los cárteles.

Trump ha insistido en que EE. UU. debería poder realizar operaciones contra narcotraficantes en México, una posibilidad que Sheinbaum ha rechazado en múltiples ocasiones.