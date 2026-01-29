Cae el Palillo y su hermano en acciones de Seguridad en Sinaloa

Señalan a Israel (a) el Palillo y Alexis por ilícitos en la zona de El Dorado, Sinaloa; y con presencia en Sonora, N. León, Hidalgo y Puebla

Regeneración, 28 de enero de 2025. En redes destacan que la Marina detuvo a Israel Vizcarra, alias Palillo, así como su hermano Alexis señalados de encabezar célula de los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Además, el operativo realizado en el municipio de Culiacán por Marina en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Detenidos

Por otra parte, se indica en redes que Israel Vizcarra Beltrán es identificado como jefe de plaza en la zona de El Dorado y presunto líder de una celular dedicada a la elaboración de drogas.

Y cuya influencia se extiende a Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Hidalgo, Puebla y Estado de México.

Su relevancia lo posicionaría como colaborador de segundo nivel en la estructura criminal de los Mayos, solo por detrás Ismael Zambada Sicarios, alias el Mayito Flaco.

Además, mantiene una orden de aprehensión vigente en el estado de Guanajuato.

Por su parte, Alexis Arnoldo es identificado como segundo al mando en las plazas de Quilá y El Dorado, ocupando un tercer nivel en la estructura criminal.

Reacomodos

Siguen los golpes a la Mayiza



Detenido en Culiacán Israel "N", "El Palillo", tras labores de vigilancia e inteligencia encabezadas por la @SEMAR_mx #FórmulaNoticias @Radio_Formula 📻 104.1FM – 1500 AMhttps://t.co/z9rrlgH4Iy — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) January 29, 2026

Y es que como se sabe tras la captura de Ismael «El Mayo» Zambada en 2024, el cártel se fracturó en una guerra interna activa.

Por una parte, la Mayiza, liderada actualmente por Ismael Zambada, alias el Mayito Flaco.

Donde, como se indica arriba, el Palillo» era una pieza clave en esta facción, encargado de la logística de drogas sintéticas y el control territorial en El Dorado.

La coordinación entre @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SEGOB_mx y @SSPCMexico refleja el compromiso con la seguridad del país.



📉 Menos violencia.

⚖️ Más justicia.

👨‍👩‍👧‍👦 Mayor tranquilidad para las familias mexicanas.



Así avanza la Estrategia Nacional de Seguridad… pic.twitter.com/7PJ7owWGog — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) January 28, 2026

Además, por otra parte, están los Chapitos encabezados por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de el Chapo.

Aunque han perdido operadores clave recientemente, como el Güerito y el 200, sin embargo, mantienen su ofensiva por el control total de Culiacán.

En tanto que en el caso de El Dorado, es una sindicatura vital por ser el punto de origen de la familia Zambada y un corredor estratégico para la producción de fentanilo y metanfetaminas.

Acciones

#MarinaTeInforma#PersonalNaval en coordinación interinstitucional logró la detención de un presunto líder de un grupo delictivo dedicado a la producción y elaboración de drogas sintéticas, con operaciones en los estados de Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Hidalgo, Puebla y Estado… pic.twitter.com/EfCGHenGL9 — SEMAR México (@SEMAR_mx) January 28, 2026

Cabe destacar que con relación a las detenciones de ambas personas es resultado de labores de inteligencia y patrullajes terrestres en la zona de Tierra y Libertad Uno, municipio de Culiacán.

Esto es, el sitio, donde se concretó la detención de ambos sujetos.

Durante la detención la Marina incautó diversos objetos relacionados, entre los que se encuentran un fusil y un arma corta, así como 220 cartuchos de diferentes calibres.

Durante patrullajes de vigilancia en el estado de #Nayarit, #PersonalNaval localizó y destruyó plantíos ilícitos de amapola, evitando que miles de plantas llegaran a convertirse en drogas que dañan a nuestra sociedad y afectan el bienestar de las familias mexicanas.



Estas… pic.twitter.com/EjJjQrbMAx — SEMAR México (@SEMAR_mx) January 28, 2026

Además, informes oficiales revelaron que los efectivos confiscaron aproximadamente un kilo de presunta droga, equipos de comunicación y un vehículo de la marca Dodge.

Mismo vehículo que era utilizado por los ahora detenidos al momento de su captura.

Acusa

Israel Vizcarra Beltrán, alias “Palillo”, enfrenta diversas acusaciones relacionadas con su presunta participación en actividades delictivas.

Se le vincula con los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, dentro de una organización criminal, y, se insiste, con presencia en varios estados de la República.

Además, cuenta con una orden de aprehensión vigente en el estado de Guanajuato por presunta asociación delictuosa.