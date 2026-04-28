Pedro Pascal se conmueve hasta las lágrimas en visita a México

En su segunda asistencia a la convención de cultura pop CCXP México, Pascal expresó su emoción por ser parte de la zaga Star Wars

Regeneración, 28 de abril 2026– Pedro Pascal no pudo controlar su emoción y llegó hasta las lágrimas durante su segunda visita a la convención de cultura pop CCXP México, donde presentó su siguiente película «Star Wars: The Mandalorian y Grogu».

“Estar juntos, y luchar por el bueno… Y QUE VIVA MÉXICO” 🇲🇽 pic.twitter.com/YgMlUc0Y3t — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) April 26, 2026

Visita

El actor chileno y estadounidense estuvo acompañado por el encantador Grogu y el director, coguionista y productor Jon Favreau.

El domingo por la noche, mostraron en primicia un trailer de la película, lo que generó un fuerte aplauso entre los 2,500 asistentes en el Thunder Stage.

“Hemos estado trabajando en secreto durante años, pero queríamos mostrároslo y para nosotros también es un gran placer.

Es la primera vez que podemos compartir esto con los fans”, dijo Favreau..

Entusiasmo

Un año atrás, Pascal asistió a la convención para hablar sobre «Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos».

Ahora expresó su entusiasmo por ser parte del legado de Star Wars y por hacer la transición a la gran pantalla después de la serie de televisión «The Mandalorian», lanzada en 2019.

“Siempre tuve el sueño de ver una película en la gran pantalla. Porque así fue como me crié. Iba mucho al cine con mi familia.

Y vi las películas de Star Wars en la pantalla grande”, mencionó Pascal, quien dijo que se le salieron las lágrimas porque “ya soy mayor, me pasa con mucha facilidad”.

Sueño

“Son películas que alimentaron todos mis sueños”, dijo. “Así que ahora, formar parte de ellas y compartirlas con ustedes, que las ven en la gran pantalla, es un sueño que jamás imaginé”.

Filmada en IMAX, la película protagonizada por Pascal, Sigourney Weaver y Jeremy Allen White se lanzará el 21 de mayo y es uno de los estrenos más esperados del verano de 2026.

Es la primera entrega de Star Wars en siete años desde «El ascenso de Skywalker», y Favreau resaltó la oportunidad de atraer a nuevos aficionados.

“Queríamos presentar a estos personajes a un público nuevo”, comentó el director.

Evolución

“Pero para los fans de siempre, como estas personas, queríamos que la relación evolucionara.

Así que ya no se trata de que el Mandaloriano rescate a Grogu. Ahora Grogu ha subido de nivel. Es un aprendiz mandaloriano”.

Favreau también compartió su propia vivencia como seguidor de Star Wars ante un público lleno de orejas verdes de Grogu y sables de luz.

“Cuando estaba en el instituto, trabajaba como acomodador en el cine cuando se estrenó ‘El Imperio Contraataca’.

Fan

Después salió ‘El Retorno del Jedi’, así que he sido fan desde pequeño, pero jamás pensé que llegaría a trabajar en Star Wars.”

El director aprovechó la ocasión para enfatizar que la película tiene un enfoque más profundo que la serie, ya que gozaron de un extenso tiempo de preproducción.

“Tuvimos tres años para hacerlo. La coreografía, las criaturas, la animación stop motion, los efectos especiales, todo”, comentó el director.

“Ha sido una experiencia increíble. Estoy muy agradecido de que los fans confíen en mí para Star Wars”.

Camiseta de la selección

Pascal llevaba puesta una camiseta verde del equipo nacional de fútbol de México en anticipación de la Copa del Mundo que tendrá lugar en México, Canadá y Estados Unidos.

El intérprete mencionó que en la película, la conexión entre el famoso cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin y Grogu ha cambiado.

“Siempre han sido un equipo muy poderoso, pero todo el mundo ve que el Mandaloriano está protegiendo a un bebé.

Y ahora, en esta película, son más como una pareja, están al mismo nivel”, comentó.