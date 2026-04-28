Melania Trump pide a ABC despedir al comediante Jimmy Kimmel

«Fue una broma», responde Kimmel, escudándose en la Primera Enmienda y la libertad de expresión para bromear sobre figuras públicas

Regeneración, 28 de abril 2026– Este lunes 27 de abril, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, acusó al humorista Jimmy Kimmel de utilizar un discurso de odio y agresión destinado a dividir al país, e hizo un llamado a la ABC para que tome una postura.

Jimmy Kimmel vs Melania Trump



Her husband (Trump) mocked POWs, disabled reporters, immigrants, women, judges—but a late-night comedian is where you draw the line?



It was a joke about the age difference of a old PEDOPHILE & a HOOKER#jimmykimmel #joke #trump #pedo #dementia pic.twitter.com/RZ2ip7rSnJ — Gary Zanoni (@antigrifters2) April 28, 2026

Monólogo

“Su monólogo sobre mi familia no es comedia; sus palabras son corrosivas y exacerban la enfermedad política que impera en Estados Unidos”, afirmó a través de su cuenta de X.

Además, señaló que personas como Kimmel no deberían estar en los hogares de la gente cada noche para difundir odio.

Antes del ataque en la cena de Corresponsales de la Casa Blanca, Jimmy Kimmel hizo una parodia del mismo evento el jueves 23 de abril.

Dijo que como este año habían contratado a un mentalista, él haría su versión alternativa del monólogo inicial.

Viuda expectante

El presentador se rio al comentar que la primera dama, Melania Trump, tenía la apariencia de una «viuda expectante».

El comediante critica constantemente al presidente republicano, pero en los últimos meses ha mencionado varias veces a Melania.

En el estreno del documental de la primera dama en Amazon, Kimmel lo llamó un soborno de 75 millones de dólares y lo describió como “terriblemente aburrido”.

Cuando Melania habló en la Casa Blanca para desmentir rumores sobre su relación con Jeffrey Epstein, Kimmel mostró en su programa una foto de los Trump y Epstein juntos.

Despido temporal

Es importante mencionar que Kimmel había sido apartado de la ABC en septiembre de 2025, después de hacer comentarios sobre el tiroteo de Charlie Kirk.

Sin embargo, esta ausencia no se prolongó, ya que el 23 de septiembre volvió a la pantalla de manera regular debido a la presión del público.

El presidente republicano criticó a Jimmy Kimmel en su cuenta de Truth Social, y afirmó que Disney y ABC deberían despedirlo de inmediato.

«Jimmy Kimmel, que no tiene ninguna gracia, como lo demuestran sus bajos índices de audiencia, hizo una declaración en su programa que es realmente sorprendente», señaló Trump.

También dijo que comprendía la indignación de muchas personas por el «despreciable llamado a la violencia» de Kimmel.

Destacó que normalmente no respondería, pero que esto ya es inaceptable.

Respuesta de Kimmel

Lejos de evitar el tema, Jimmy Kimmel reaccionó directamente a las críticas, iniciando por decir que el comentario «fue una broma».

En su programa, dejó claro que su objetivo no era incitar a la violencia, sino que pretendía hacer una broma en el marco de la sátira política.

El presentador incluso hizo referencia a una declaración anterior de Melania Trump, quien había hablado sobre la necesidad de rechazar la retórica violenta.

Kimmel expresó estar de acuerdo con esa opinión, pero agregó que dicha charla también debería tener lugar en el círculo cercano de Donald Trump.

Libertad de expresión

Asimismo, el humorista apoyó el derecho a la libertad de expresión.

Hizo hincapié en que la Primera Enmienda en Estados Unidos resguarda a las personalidades públicas, así como a los artistas y al público en general.

Para Kimmel, el inconveniente no radica en tener opiniones firmes, sino en la forma en que se comprenden sin el contexto adecuado.