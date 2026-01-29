Rocían líquido a Ilhan Omar, incidente de ICE en embajada de Ecuador

Individuo detenido por rociar líquido extraño a Ilhan Omar. La congresista demócrata señaló que no hay que dejarse intimidar

Regeneración, 28 de enero 2026– Un individuo roció una sustancia sobre la congresista demócrata Ilhan Omar y fue derribado, en un ayuntamiento en Minneapolis, donde las tensiones por ICE han aumentado considerablemente, tras el asesinato de un enfermero y de una madre con tres hijos este mes a manos de agentes federales.

Ilhan Omar sprayed with apple cider vinegar, just before her protester got violently tackled and slammed to the ground as she attempted to punch him.pic.twitter.com/J6Y9Het0s6 — Timmy2Tummys (@BurgerTaxKY) January 29, 2026

Foro

El público presente en el foro vitoreó mientras el hombre era sometido y le ataban las manos a la espalda.

En una grabación del incidente, se escucha a alguien entre el público exclamar: «¡Por Dios, le lanzó algo!».

Justo antes de este evento, Omar había solicitado la eliminación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Ella también pidió la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, o que enfrentara un juicio político.

Demandas

En el Capitolio, han aumentado las demandas para que Noem dimita tras el tiroteo en Minneapolis de dos personas que protestaban contra las deportaciones.

«ICE no puede ser reformado», dijo Omar, segundos antes del incidente.

La policía identificó al atacante como Anthony Kazmierczak, de 55 años. No se aclaró de inmediato si Kazmierczak tenía representación legal.

Omar continuó con su discurso durante aproximadamente 25 minutos más después de que la seguridad llevó al hombre, afirmando que no se dejaría amedrentar.

Al salir, Omar mencionó que se sentía algo nerviosa, pero que no había resultado herida. Iba a ser revisada por un equipo médico.

Rep. Ilhan Omar was sprayed with an unknown liquid during a town hall meeting in Minneapolis. A 55-year-old man was arrested and charged with third-degree assault. The liquid is still being analyzed. #fyp #followme #IlhanOmar #Minneapolis #TownHall #Assault #MNPolitics pic.twitter.com/kfQAs7ubqI — Dubz Clipz (@DubzClipz) January 29, 2026

Trump

El presidente Donald Trump ha criticado con frecuencia a la congresista y ha intensificado sus ataques verbales en los últimos meses, enfocándose en Minneapolis.

Durante una reunión del gabinete en diciembre, la llamó «basura».

El martes, Trump cuestionó a Omar ante una multitud en Iowa, afirmando que solo permitiría la entrada a inmigrantes que «puedan probar que aman a nuestro país».

“Tienen que estar orgullosos, no como Ilhan Omar”, dijo, generando fuertes abucheos al mencionar su nombre.

Agregó: «Viene de un país que es un desastre. Así que probablemente se considere, creo, que ni siquiera es un país».

Omar es una ciudadana estadounidense que escapó de su país natal, Somalia, junto a su familia a los 8 años, mientras una guerra civil desgarraba la nación.

Minneapolis

La zona de Minneapolis-St. Paul cuenta con alrededor de 84,000 personas de origen somalí, casi un tercio de la población somalí en Estados Unidos.

🚨 JUST IN: Ilhan Omar gets sprayed at an event and immediately plays the victim card:



“I’ve survived war. I’m going to survive intimidation and whatever these people throw at me because I’m built that way!”



Deport Ilhan, she’s built for it pic.twitter.com/cu4doZO0yD — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) January 28, 2026

La ciudad ha sido afectada por el tiroteo mortal de dos residentes a manos de agentes federales de inmigración este mes, durante la intensa ofensiva migratoria de Trump.

El enfermero de cuidados intensivos Alex Pretti fue asesinado el sábado, días después de que Renee Good recibiera un disparo fatal mientras estaba al volante de su vehículo.

El ataque ocurrió días después de que un hombre en Utah golpeara en la cara al representante estadounidense Maxwell Frost, demócrata de Florida.

ICE en la embajada de Ecuador

Ecuador expresó su protesta a Estados Unidos tras el intento de un agente de ICE de entrar sin autorización al consulado en Minneapolis el miércoles 27 de enero.

🇺🇸🚨En Minneapolis, agentes de ICE presuntamente intentaron entrar por la fuerza a la Embajada de Ecuador.



La seguridad del lugar les negó el acceso y consiguió proteger a las personas que se encontraban dentro. pic.twitter.com/bxZ4BnCWoY — Noticias EstrellaTV (@NEstrellaTv) January 28, 2026

El incidente tuvo lugar alrededor de las 11:00 de la mañana, hora local, y los empleados del consulado “evitaron que el oficial de ICE accediera a la sede consular. ”

De este modo, se garantizó la seguridad de los ecuatorianos presentes en ese momento en la oficina consular.

Esto fue señalado en un comunicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador.

Ministra

La ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, “presentó inmediatamente una nota de protesta a la Embajada de Estados Unidos en Ecuador…

…para que actos de esta naturaleza no se repitan en las oficinas consulares de Ecuador en los Estados Unidos”.

Agentes de ICE intentaron ingresar sin autorización al Consulado de Ecuador en Mineápolis, Estados Unidos. El personal consular bloqueó el acceso y activó los protocolos de emergencia.



Ante este incidente, el Gobierno de Ecuador presentó una nota de protesta a la Embajada de… pic.twitter.com/eo0ghdYFKh — Marcial (@MarcialDeVzla) January 28, 2026

Este suceso ocurrió después de que el ecuatoriano Adrián Cornejo y su hijo Liam, de solo 5 años, fueran arrestados por ICE al llegar a su hogar, justo al volver del preescolar.

La Cancillería ecuatoriana confirmó que fueron llevados al centro de detención llamado ‘South Texas Family Residential Center’.