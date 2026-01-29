Tren Interurbano El Insurgente llega hasta Observatorio

El 2 de febrero de 2026 abre estación Observatorio. Tren Interurbano México-Toluca. 60 minutos. 100 mil pasajeros diarios. 57 kilómetros y 7 estaciones.

Regeneración, 28 de enero 2026– La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Tren Interurbano México–Toluca comenzará a operar de Zinacantepec a Observatorio desde el 2 de febrero.

Esto duplicará el número de trenes, acorta los tiempos de viaje y proporcionará un ahorro significativo en comparación con otros medios de transporte.

Concluye espera

La espera ha concluido, mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina.

La apertura total del sistema ofrecerá una conexión directa entre el Valle de Toluca y el lado oeste de la capital del país.

Esto beneficiará a miles de personas que se desplazan diariamente por motivos de trabajo, estudio y otras actividades personales.

Según información de las autoridades federales, la expansión del servicio traerá consigo una gran mejora en la capacidad operativa del tren.

La #MañaneraEnBreve de la presidenta @Claudiashein:



🚄 Tren El Insurgente: Santa Fe-Observatorio.



🛤️ Certificación internacional para Tren Interoceánico.



🏡 Entrega de viviendas a beneficiarios en Yucatán. pic.twitter.com/upfM9iewv2 — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 28, 2026

El servicio

Habrá 16 trenes en funcionamiento, además de dos en reserva.

La frecuencia de paso será de cada 6 minutos.

La velocidad máxima alcanzará hasta 160 km/h (promediando 90 km/h).

La distancia total recorrido será de 57 kilómetros en alrededor de 60 minutos.

El costo del trayecto completo de Zinacantepec a Observatorio será de 90 pesos.

Este precio representa una opción competitiva frente al transporte en autobús, cuyos costos superan los 112 pesos y cuyo tiempo de viaje puede ser mayor a dos horas.

Economía y seguridad

Las autoridades señalaron que, además de la economía, el Tren Interurbano ofrece mayor seguridad en los tiempos de traslado.

También ayuda a disminuir las emisiones contaminantes y es una alternativa de movilidad más eficiente para la zona metropolitana.

El recorrido del Tren Interurbano incluye estaciones significativas en el Estado de México y en la Ciudad de México.

¡Es tiempo de trenes! 🚄



Gracias al @TrenInsurgente el trayecto desde la Zona Metropolitana de Toluca al poniente de la Ciudad de México será de 60 minutos.



El tren trasladará a 100 mil pasajeros diarios a lo largo de 57 kilómetros y 7 estaciones. pic.twitter.com/BpbMmyijPK — SICT México (@SICTmx) January 21, 2026

Estaciones

Algunas de estas estaciones son Zinacantepec, Toluca y Santa Fe, hasta llegar a su parada final en Observatorio, donde se conectará con otros sistemas de transporte público de la capital.

Las estaciones están diseñadas para mejorar la experiencia del usuario.

Y ofrecen servicios básicos como baños, áreas de espera y accesibilidad universal, incluyendo elevadores y rampas para personas con discapacidad.

¡Avanzan las pruebas operativas del @TrenInsurgente en el tramo Santa Fe-Observatorio! 🚄

Durante las pruebas se utilizan mil 300 costales de arena de 50 kilogramos cada uno para simular el comportamiento del tren con pasajeros. pic.twitter.com/iHi41idYt2 — SICT México (@SICTmx) January 19, 2026

Además, la estación de Zinacantepec cuenta con estacionamiento, lo que permite a los usuarios dejar su coche y continuar su viaje en tren.

Esta modalidad tiene como objetivo disminuir la congestión vehicular en las calles metropolitanas.