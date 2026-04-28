Cese al fuego entre Pakistán y Afganistán peligra por ataques

Pakistán y Afganistán se culpan uno al otro de realizar nuevos ataques entre sus fronteras, así como de albergar grupos hostiles

Regeneración, 28 de abril 2026– Las autoridades talibanes afganas comunicaron el lunes que cuatro personas fallecieron en ataques en la provincia de Kunar. Por otro lado, funcionarios de Pakistán dijeron que al menos tres civiles resultaron heridos por disparos en Waziristán del Sur.

🇵🇰🇦🇫 | Fuerza Aérea de Pakistán, golpeando la región de Asadabad en Afganistán. pic.twitter.com/PhEP9ZDKdO — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) April 27, 2026

Enfrentamientos

La reanudación de los enfrentamientos pone en peligro las delicadas conversaciones de paz entre ambos países.

Los dos países establecieron un alto el fuego frágil en marzo que terminó con semanas de intensa violencia.

El portavoz adjunto de los talibanes, Hamdullah Fitrat, afirmó que el ejército paquistaní inició ataques con morteros y cohetes que causaron lesiones a 45 personas.

Él mencionó que entre los heridos se encontraban estudiantes, mujeres y niños.

🇦🇫🇵🇰 Militantes Talibán publicaron un video con la captura de cuatro fusiles de asalto FPA G3A3 en una emboscada contra el Ejército de Pakistán en en las inmediaciones de Spin Buldak.

Según ellos, 4 soldados paquistaníes murieron en el ataque. pic.twitter.com/6pJFd7AuLK — El Druso (@Eldruso) April 27, 2026

Ataque a civiles

Esto ocurrió porque se atacaron casas y la Universidad Sayed Jamaluddin Afghani, en Asadabad, la capital de Kunar.

“Condenamos enérgicamente estos ataques del régimen militar paquistaní, en los que se vio atacada los ciudadanos comunes…

…las instituciones académicas y educativas, y los declaramos crímenes de guerra imperdonables”, comentó el portavoz a través de redes sociales.

El Ministerio de Información de Pakistán descalificó el informe como una «mentira evidente» y afirmó que no se había llevado a cabo ningún ataque a la universidad.

Fuerzas fronterizas

Por otro lado, un representante de las fuerzas fronterizas del país calificó el incidente en Waziristán del Sur como el enfrentamiento más grave desde la declaración del alto el fuego.

Estos ataques fueron el primer atentado significativo desde que las partes acordaron poner fin a la violencia durante las negociaciones de paz recientes mediadas por China.

Turquía, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita también han intentado detener el conflicto.

Las relaciones entre Pakistán y Afganistán han sido tensas desde que los talibanes retomaron el poder en 2021.

Seguridad

Los problemas de seguridad se han convertido en un tema controvertido.

Particularmente, la exigencia de Pakistán de que Afganistán limite las acciones del grupo armado Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

Este grupo ha realizado ataques mortales de manera regular desde sus bases en suelo afgano.

Pakistán ha visto un marcado aumento en la violencia a lo largo de los últimos años, incluyendo atentados suicidas y agresiones coordinadas contra las fuerzas de seguridad.

Islamabad acusa al gobierno talibán de brindar refugio al TTP.

🔴In a fresh wave of violent rocket and artillery shelling, Pakistan 🇵🇰Army has targeted a university in Afghanistan 🇦🇫



🔺Visuals from Syed Jamaluddin Afghani University



🔺4 Afghan civilian deaths reported



🔺Loc: Kunar



Pakistan Army doesnt care for Pakistani civilians or… pic.twitter.com/eCRL43Y9iT — Levina🇮🇳 (@LevinaNeythiri) April 27, 2026

Acusaciones

No obstante, Kabul niega esta acusación, argumentando que es Pakistán quien alberga a grupos hostiles y no respeta la soberanía de Afganistán.

La frontera entre ambos países vecinos ha estado casi cerrada desde que la violencia mortal en la frontera en octubre interrumpiera el comercio bilateral.

Los combates más intensos de los últimos años comenzaron en febrero.

Tras el inicio de una operación de Afganistán contra el ejército de Pakistán a lo largo de la línea Durand, que mide 2,640 km (1,640 millas) y divide a ambas naciones.

Pakistán respondió con bombardeos aéreos en Kabul, la capital afgana, y en otras localidades, afirmando que existía una «guerra abierta» entre las dos naciones.

Alto el fuego

En marzo, con motivo de la celebración musulmana de Eid al-Fitr, se alcanzó un acuerdo de alto el fuego luego de semanas de enfrentamientos.

Luego, China actuó como mediador y comunicó que las partes en conflicto habían decidido prevenir un aumento de la violencia.

Sin embargo, desde ese momento, se han reportado hechos de violencia ocasionales en Afganistán.

Según información proporcionada por el medio afgano TOLOnews, el nuevo aumento de la violencia estaría relacionado con un tiroteo ocurrido el domingo.

Las fuerzas armadas de Pakistán abrieron fuego contra un niño en las cercanías de la ciudad afgana de Spin Boldak.

Más tarde, los talibanes se enfrentaron a las fuerzas paquistaníes.