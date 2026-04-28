Cinco muertes en choque de trenes cerca de Yakarta, Indonesia

El líder nacional de rescate de Indonesia indica que los trabajos para salvar a personas atrapadas en escombros continúan

Regeneración, 28 de abril 2026– Al menos cinco personas han perdido la vida y decenas han resultado heridas en un choque entre dos trenes cercano a la capital de Indonesia, Yakarta. Se ha reportado que hay pasajeros atrapados entre los restos del tren, mientras las labores de rescate siguen avanzando.

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CHOQUE DE TRENES EN BEKASI CAUSA EVACUACIÓN URGENTE



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Un tren KRL de cercanías y el Argo Bromo Anggrek de larga distancia colisionaron esta noche… pic.twitter.com/EETVfMfl0Q — ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) April 27, 2026

Incidente

El incidente sucedió la noche del lunes en la estación de tren de Bekasi, que se encuentra junto a Yakarta.

La colisión fue entre un tren de cercanías y un tren de larga distancia, según lo informado a Reuters por Karina Amanda, portavoz de la compañía operadora de la línea de cercanías.

Los equipos de emergencia estaban trabajando intensamente en el lugar del siniestro durante las primeras horas del martes.

Un representante comunicó a la agencia de noticias AFP que al menos cuatro personas todavía estaban vivas y atrapadas entre los restos del tren.

🇮🇩 | Choque de trenes cerca de Yakarta, Indonesia.



Un tren de larga distancia Argo Bromo Anggrek colisionó con un tren de cercanías Commuter Line. Se reportan múltiples heridos y evacuaciones en curso. pic.twitter.com/13xRY38uXj — El Pergamino (@ElPergaminosv) April 27, 2026

Cinco víctimas

“En este momento hay cinco víctimas. Y, desde luego, el proceso de evacuación seguirá, por lo que aún no se ha podido establecer el número exacto de fallecidos”.

Declaró Mohammad Syafii, director de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS), en la mañana del martes, según el medio indonesio Kompas. com.

Syafii mencionó que las operaciones de rescate para las personas que seguían atrapadas eran complicadas.

Esto debido a la falta de espacio donde trabajaban los rescatistas y los severos daños que habían sufrido los vagones.

📌Dos trenes chocaron cerca de Yakarta la capital de Indonesia, el trágico accidente desató caos total y dejó varias víctimas.



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Equipos de emergencia

De acuerdo con información de Kompas. com, Syafii indicó que los equipos de emergencia estaban trabajando “lentamente” para despejar los escombros.

Y así poder liberar a quienes estaban atrapados dentro de los vagones dañados.

Según los reportes, se observó a los equipos de rescate utilizando amoladoras para cortar la estructura metálica de los vagones y liberar a los pasajeros.

Anne Purba, portavoz de la compañía ferroviaria estatal KAI, también confirmó que cinco personas habían muerto y que 79 seguían bajo observación en el hospital, según AFP.

Choque

Franoto Wibowo, portavoz de KAI, mencionó que, aparentemente, un taxi impactó contra el tren de cercanías en un cruce ferroviario.

Lo que hizo que se detuviera en las vías, donde más tarde fue chocado por el tren de larga distancia.

Kompas. com identificó los trenes implicados como el tren de cercanías que conecta Yakarta con Cikarang.

Y el tren de larga distancia Argo Bromo Anggrek, considerado como el servicio de trenes de alta velocidad principal en Indonesia entre Yakarta y Surabaya.

Dos trenes chocaron este lunes en la estación Bekasi Timur, a 25 km de Yakarta, Indonesia. Se reportan varias víctimas; sin embargo, las autoridades no han dado una cifra oficial 🇮🇩🚆💥

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Antecedentes

Los accidentes ferroviarios son relativamente comunes en la red ferroviaria de Indonesia.

En 2010, un tren que provenía de Yakarta embistió la parte trasera de otro tren que estaba detenido en una estación en Java Central, resultando en la muerte de 36 personas.

Y en 2015, un tren de pasajeros chocó contra un minibús en un paso a nivel sin vigilancia en Java Occidental, causando la muerte de 18 personas.