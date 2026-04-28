Maru Campos Evita Declarar Sobre Supuestos Agentes de la CIA

La gobernadora de Chihuahua guarda silencio ante la investigación por la presunta presencia de agentes extranjeros en operativos locales

Regeneración, 28 de abril de 2026.– La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, declinó dar detalles sobre la presencia de supuestos agentes estadounidenses.

La mandataria llegó al Palacio de Gobierno después de la una de la tarde para sus actividades programadas este lunes.

Evadió preguntas sobre operativos anticrimen realizados recientemente con presunta participación de la Agencia Central de Inteligencia en la entidad.

La funcionaria argumentó que el caso se encuentra bajo un proceso de investigación formal que impide realizar comentarios públicos.

Los cuestionamientos surgen tras un incidente ocurrido entre el 17 y 19 de abril en el municipio de Morelos.

En la comunidad de El Pinal, dos agentes extranjeros fallecieron presuntamente en un accidente automovilístico tras un operativo táctico.

«No puedo ahorita hablarles de nada, estamos bajo investigación», declaró enfáticamente la titular del ejecutivo estatal ante la prensa.

La situación ha generado una fuerte controversia política sobre la soberanía y la legalidad de estas intervenciones en territorio mexicano.

Incertidumbre sobre cambios en el gabinete

La prensa local preguntó a la gobernadora si planea realizar ajustes en su equipo de trabajo tras estos sucesos recientes.

Se buscaba saber si el fiscal estatal o el secretario de seguridad permanecerán en sus respectivos cargos gubernamentales este mes.

«Ahorita no podemos hablar de nada», respondió Maru Campos al ser interrogada sobre posibles despidos o nuevas designaciones oficiales.

La gobernadora mantuvo una postura reservada para no entorpecer las diligencias que realizan las autoridades competentes en la materia.

El ambiente en el Palacio de Gobierno refleja la tensión política provocada por la intervención de la agencia extranjera.

El gobierno estatal prioriza la reserva informativa mientras se deslindan responsabilidades legales por el accidente ocurrido en el municipio serrano.

La investigación determinará si existió una violación a los acuerdos internacionales de cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos.

Cancelación formal de sesión extraordinaria

La Comisión de Estudios Legislativos notificó hoy oficialmente la cancelación de su próxima reunión extraordinaria de trabajo parlamentario.

Esta sesión estaba programada originalmente para realizarse el día martes 28 de abril a las 9:00 horas.

El objetivo de dicho encuentro era dictaminar diversas iniciativas de ley que se encuentran pendientes dentro de su competencia técnica.

La comunicación fue dirigida a la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado.

La instrucción de suspender el encuentro provino directamente del senador Enrique Inzunza Cázarez, quien preside dicha comisión legislativa.

El aviso oficial aclara que la cita en el Piso 14 de la Torre de Comisiones queda sin efecto.

«Queda cancelada la reunión extraordinaria programada para mañana», se lee en el oficio firmado por el secretario técnico respectivo.