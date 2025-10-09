Sheinbaum Recibe a Michelle Bachelet

Mujeres de América Latina en política global. Bachelet se perfila como candidata fuerte a la Secretaría General de la ONU

Regeneración, 7 de octubre de 2025 — La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió esta tarde en Palacio Nacional a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, en un encuentro que subrayó el creciente papel del liderazgo femenino en la agenda internacional.

La reunión, que giró en torno a la situación de América Latina, el bienestar de la población y la participación de las mujeres en la política, se da en un momento clave de la diplomacia global, ya que Bachelet es la candidata propuesta por Chile para la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Mujeres Líderes

La presidenta Sheinbaum compartió detalles del encuentro a través de sus redes sociales, destacando la relevante trayectoria de su invitada:

“Recibimos en Palacio Nacional a Michelle Bachelet, expresidenta de Chile; también se desempeñó como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.”

Además, de la Fuente y Bárcena enmarcaron un diálogo de alto nivel, donde ambas mandatarias intercambiaron visiones sobre los desafíos de la región.

La conversación se centró en temas de interés común para sus respectivas trayectorias, enfatizando la necesidad de impulsar la equidad de género y la protección de los derechos humanos en el continente americano.

La Sucesión en la ONU

Cabe destacar que la visita de Michelle Bachelet a la Jefatura del Ejecutivo mexicano se produce justo cuando su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU) gana fuerza.

La política chilena es la propuesta oficial del presidente Gabriel Boric para suceder al actual secretario general, António Guterres, generando altas expectativas sobre un eventual liderazgo latinoamericano al frente del organismo internacional.

El contexto es crucial, ya que, según explicó el mandatario chileno en septiembre, «por temas de rotación corresponde que el elegido sea de América Latina.»

Este principio no escrito de distribución geográfica dentro de la ONU fortalece las posibilidades de Bachelet.

Por lo tanto, el encuentro con la presidenta Sheinbaum, acompañado por el canciller Juan Ramón de la Fuente y la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, se interpreta como un gesto de respaldo diplomático.

El proceso formal de selección comenzará en diciembre, con la presentación de candidaturas y una etapa de negociaciones internacionales a lo largo de 2026.