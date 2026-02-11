Solidaridad tras tragedia de tiroteo en Canadá, al menos 10 fallecen

En la pequeña localidad de Tumbler Ridge, Canadá; se registró un incidente armado en un centro escolar y el domicilio de presunta atacante

Regeneración, 11 de febrero de 2025. Este martes 10 de febrero de 2026, Canadá fue escenario de un tiroteo masivo en la localidad de Tumbler Ridge, Columbia Británica.

Al menos 10 personas muertas, incluyendo a la presunta atacante. Posteriormente las autoridades levantaron las alertas.

Canadá

Y es que los portales indican que el ataque comenzó alrededor de la 1:20 p.m. en la Tumbler Ridge Secondary School.

Seis víctimas fueron halladas sin vida dentro del plantel y una más falleció camino al hospital. La policía localizó otros dos cuerpos en una vivienda cercana vinculada al incidente.

Y es que según el censo de 2021, la localidad de Tumbler Ridge tiene una población de aproximadamente 2 mil 400 habitantes.

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) confirmó que la sospechosa fue encontrada muerta dentro de la escuela por una herida autoinfligida.

Al menos 25 personas resultaron heridas y están recibiendo atención médica; dos de ellas se encuentran en estado crítico.

Reacciones

Por su parte, el primer ministro Mark Carney declaró estar «devastado» por la tragedia y canceló compromisos internacionales para atender la situación.

En tanto que el primer ministro de Columbia Británica, David Eby, calificó el suceso como una «tragedia inimaginable».

Este evento se registra como el peor tiroteo escolar en Canadá desde la masacre de la École Polytechnique en 1989.

Al tiempo que se destaca que en este caso la Real Policía Montada emitió una alerta de tirador activo a las 3:15 pm hora local, que abarcaba una amplia zona.

Esto es, incluyendo las comunidades de Chetwynd y Dawson Creek.

Se recomendó a los residentes que se queden en casa y se refugien en sus hogares. Ese estado de alerta fue levantado a las 6:45 pm, hora local.

Esto, respondiendo a la presencia de un tirador activo en la Escuela Secundaria Tumbler Ridge.

Detalles

«…una situación dinámica y en rápida evolución. La veloz cooperación de la escuela, los servicios de emergencia y la comunidad fue fundamental en nuestra respuesta».

Así declaró en un comunicado el comisario de la policía federal en el Distrito Norte, Ken Floyd.

«Nuestros pensamientos están con las familias, los seres queridos y todos los afectados por este trágico incidente».

Seguidamente, dijo que «este ha sido un día increíblemente difícil y emotivo para nuestra comunidad…»

«Agradecemos la cooperación demostrada mientras los agentes continúan llevando a cabo su labor para avanzar en la investigación».

Tras ser informado del tiroteo, el primer ministro de la provincia de Columbia Británica, David Eby, expresó sus condolencias ante la magnitud de la tragedia.

Lo anterior conforme a la relatoría de la radio de Canadá.