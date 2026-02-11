Simulacro por sismo en CDMX y Edomex el 18 de febrero

A prueba planes de contingencia, protocolos de emergencia internos y tiempos de respuesta de rescate y respuesta social ante sismo

Regeneración, 11 de febrero de 2025. Protección Civil de México convoca a Simulacro por sismo en la CDMX y el Edomex, mismo que se realizará el 18 de febrero y pondrá a prueba las respuestas ante sismos.

Y es que se detalla que todo ello con el propósito de fortalecer la cultura de prevención, por lo que, precisa la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) «se suma al llamado de las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México».

Lo anterior, ante el llamado de la Jefa Clara de la Ciudad de México quien anunció un simulacro conjunto a nivel de todos los municipios del Edomex.

Todo ello en coordinación con las autoridades mexiquenses.

«…, para convocar a la población a participar de manera activa en el Simulacro por sismo, que se llevará a cabo el próximo miércoles 18 de febrero a las 11:00 horas».

Cabe destacar que se aclara que este ejercicio será exclusivamente para la Ciudad y Estado de México, operando como una estrategia local.

La jefa de Gobierno de la #CDMX, Clara Brugada (@ClaraBrugadaM), informó que el próximo 18 de febrero a las 11:00 horas se llevará a cabo el primer simulacro del 2026, cuya hipótesis será de un sismo de 7.2 de magnitud con epicentro en #Oaxaca. "Hago una convocatoria a la… pic.twitter.com/l3HA5WMOgC — SPR Informa (@SPRInforma) February 10, 2026

Acciones

Dicha estrategia diseñada específicamente para evaluar los protocolos de emergencia internos, medir los tiempos de reacción de los cuerpos de rescate.

Además de optimizar la coordinación entre las autoridades y la población civil. La hipótesis será de un sismo de magnitud 7.2, con epicentro a 11 kilómetros de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Se pondrán a prueba los planes de contingencia en edificios públicos, privados y, de manera especial, en las unidades habitacionales.

Para ello, sonarán los altavoces de la Ciudad de México, por lo que se convoca a la población a participar de manera responsable, informada y manteniendo la calma.

Recomienda

Para garantizar su buen desarrollo, se recomienda a los ciudadanos seguir las siguientes indicaciones sustentadas en los protocolos oficiales de seguridad:

1. Verificar que las rutas de evacuación estén despejadas y que la mochila de vida esté completa y a la mano.

2. Iniciar el repliegue o la evacuación hacia las zonas de menor riesgo previamente identificadas. No utilizar elevadores.

3. Realizar el ejercicio con seriedad. La familiarización con el sonido de la alerta y los puntos de reunión salva vidas en situaciones reales.