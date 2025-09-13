Sospechoso del asesinato de Charlie Kirk bajo custodia

Trump acude a Fox and Friends y proporciona la información. Gobernador identifica al sospechoso: Se trata de Tyler Robinson, de 22 años

Regeneración, 2 de septiembre 2025– Donald Trump ha declarado que un sospechoso se encuentra bajo custodia en relación con el asesinato de Charlie Kirk . El sospechoso fue identificado posteriormente como Tyler Robinson, de 22 años, residente de Washington, Utah.

«Creo que con un alto grado de certeza lo tenemos bajo custodia», dijo Trump durante una aparición en «Fox and Friends» de Fox News.

Esto ocurre dos días después de que Kirk, un activista político conservador y aliado del presidente, muriera tras recibir un disparo en un evento en la Universidad del Valle de Utah.

Tyler Robinson

Lo que sabemos sobre Tyler Robinson, sospechoso del tiroteo de Charlie Kirk:

El gobernador de Utah, Spencer Cox, identificó al sospechoso como Robinson en una conferencia de prensa, agregó «lo atrapamos» y dio detalles de cómo fue encontrado.

“En la noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson se comunicó con un amigo de la familia que se comunicó con la Oficina del Sheriff del Condado de Washington…

…con información de que Robinson les había confesado o insinuado que había cometido el incidente”, dijo Cox el viernes.

Detención

Fue detenido a las 10 de la noche hora local del jueves en Utah, dijo el director del FBI, Kash Patel, y agregó que la búsqueda duró 33 horas.

Según fuentes, una persona se encontraba bajo custodia el viernes y estaba siendo interrogada en relación con el tiroteo fatal.

Dos de las fuentes indicaron que el hombre le confesó a su padre que él era el tirador.

Su padre informó a las autoridades y afirmó que había asegurado a su hijo hasta que pudiera ser detenido formalmente.

Busqueda

Esto ocurrió después de una búsqueda en la que las autoridades interrogaron y liberaron a dos personas el miércoles en relación con el asesinato.

La búsqueda continuó y el FBI publicó imágenes de una persona de interés en el tiroteo fatal, pidiendo al público pistas para ayudar a encontrarlo.

Se cree que el tirador disparó una vez desde un tejado cercano en un “ataque selectivo”, según el Departamento de Seguridad Pública de Utah, que lidera la investigación junto con el FBI.

Tyler Robinson, more than a prison break pic.twitter.com/QeZeCT8QX6 — BILL  (@Bill_Valar) September 12, 2025

Cuando se le preguntó sobre qué pasaría con el sospechoso, Trump dijo que esperaba que la persona fuera declarada culpable.

El FBI en Salt Lake City publicó dos fotos diciendo que están «pidiendo la ayuda del público para identificar a esta persona…

…en relación con el tiroteo fatal de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah».

Entrevista

Más tarde en la entrevista de Fox News, Trump agregó que el gobernador de Utah, Cox, ha señalado que buscará la pena de muerte para el tirador de Kirk.

“En Utah, existe la pena de muerte, y tienen un gobernador muy bueno”, dijo Trump.

“Conozco bien al gobernador y está muy decidido a aplicar la pena de muerte en este caso”.

Cuando se le presionó para que dijera si el tiroteo de Kirk fue un caso “único” y aislado, Trump dijo que “parece serlo”.

El presidente también dijo que no había visto el video de la muerte de Kirk en el campus de la Universidad del Valle de Utah.

«No quería verlo, me enteré», dijo Trump. «Nunca habría sido un buen médico, digámoslo así.

O sea, me enteré, me enteré bastante; no quería verlo, no quería recordar a Charlie así».