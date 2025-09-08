AniMole 2025 regresa con estrellas internacionales, doblaje y música en vivo en CDMX

Por tercer año consecutivo, la AniMole se presenta en el WTC del 26 al 28 de septiembre con un sin fin de actividades y presentaciones.

RegeneraciónMx, 8 de septiembre de 2025.- La convención AniMole 2025 se celebrará del 26 al 28 de septiembre en el World Trade Center de Ciudad de México, ofreciendo experiencias únicas para los amantes del anime y la cultura japonesa.

Tras el éxito de La Mole en marzo, que reunió a más de 35 mil asistentes, AniMole 3 busca superar expectativas con invitados internacionales, actividades de doblaje, conciertos en vivo y presentaciones exclusivas.

Entre los invitados más esperados se encuentra Amy Jo Johnson, recordada como la Power Ranger Rosa original, quien compartirá con sus seguidores mediante firmas de autógrafos y sesiones fotográficas.

Desde Japón llegan figuras de la lucha libre: Jyushin «Thunder» Liger, leyenda de los encordados, y Maika, estrella de Stardom. Ambos convivirán con los fans el 27 y 28 de septiembre.

El mundo del anime tendrá representación con Hisashi Kagawa, animador de Sailor Moon y Dragon Ball Super, además del artista visual Genki Eguro, especialista en horror y pintura digital.

El cómic también será protagonista con Scott Snyder, reconocido por sus historias de Batman, y Jon J. Muth, artista Eisner ganador, famoso por títulos como Sandman: The Wake y Moonshadow.

Desde Italia participará Alessandro Pastrovicchio, ilustrador de Disney y Marvel, mientras Shannon Bailey de Todd McFarlane Productions ofrecerá revisiones de portafolios a nuevos talentos interesados en la industria del cómic.

Además, Bandai Namco confirmó su presencia. La marca destacó la importancia de fortalecer la conexión con los fans del manga, el anime y la cultura pop japonesa en México.

El área de doblaje contará con más de 40 actores de voz, incluyendo a Jesse Conde, Analiz Sánchez, Magda Giner, José Luis Orozco y Luis Manuel Ávila, entre otros.

La música también tendrá espacio con conciertos de Anime Band, Los Shinigamis del Norte e Insulini y Los Espantasuegras, quienes cerrarán con firmas y fotos el 28 de septiembre.

AniMole 2025 promete ser un punto de encuentro cultural imprescindible, reuniendo generaciones de fans que disfrutarán de actividades exclusivas y experiencias que fortalecen la pasión por el anime y la cultura japonesa.