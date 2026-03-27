SRE: Ya son 13 mexicanos muertos en instalaciones del ICE

Seis murieron por complicaciones médicas, cuatro por suicidios, dos en operativos del ICE y uno en un tiroteo en centro del ICE

Regeneración, 26 de marzo 2026– Debido a la intensificación de las políticas antimigratorias del gobierno de Donald Trump, 13 personas mexicanas han fallecido bajo la vigilancia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Subsecretario

Esto fue comunicado en la mañanera presidencial por el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

El funcionario mencionó que “es un tema doloroso, desgarrador y absolutamente inaceptable para el gobierno de México”.

Es importante mencionar que hace unos días, La Jornada reveló esta cifra de compatriotas que han fallecido bajo custodia del ICE.

Al mismo tiempo, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, proporcionó algunos datos.

Detenidos

Desde el 20 de enero de 2025 hasta ahora, el ICE ha detenido a 177,192 mexicanos, y actualmente hay 13,722 recluidos en centros de detención.

Además, el subsecretario Velasco dio información sobre los 13 compatriotas que han perdido la vida en estas circunstancias.

Indicó que cuatro muertes ocurrieron en California, tres en Georgia, dos en Arizona, una en Texas, otra en Misuri y una más en Illinois.

Las víctimas tenían edades entre 19 y 69 años, señaló el funcionario.

Causas de muerte

Las causas presuntamente asociadas a las muertes incluyeron seis por complicaciones médicas y cuatro por suicidios.

Dos ocurrieron durante operativos del ICE y una más se produjo en un tiroteo en una instalación del ICE.

Con la ayuda de la red consular, comentó, algunas familias de los fallecidos han interpuesto denuncias penales.

“Se han presentado dos demandas, por parte de las familias de estas personas, hay cuatro casos más en los cuales se está integrando el expediente jurídico.

Demandas

Tres más están en análisis jurídico preliminar y otros tres casos en los que estamos esperando la decisión de la familia sobre la presentación de una demanda”.

Velasco enfatizó que hasta ahora el gobierno mexicano ha enviado 14 comunicaciones diplomáticas a Washington.

“Manifestando que esto nos parece inaceptable, manifestando nuestra enorme preocupación y rechazo a que esto ocurra de esta manera”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha respondido en 12 ocasiones.

Investigaciones

“Se nos ha informado que se han abierto en todos los casos investigaciones de parte de la oficina de responsabilidad profesional del ICE”.

Sin embargo, el subsecretario indicó que hasta este momento no hay sanciones contra los posibles responsables.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum afirmó que en llamadas con Trump, uno de los temas que discute es la protección de los mexicanos en Estados Unidos.

Sheinbaum

“Pedimos que se respeten los derechos humanos, públicamente hemos dicho que no estamos de acuerdo con estas formas de detención de ninguna persona.

En particular de los hermanos que trabajan allá. La respuesta de ellos es que habrá investigación.

Seguiremos insistiendo que debe haber investigación para saber la causa.

Una vez investigado, que haya peritajes, (saber) realmente la causa de los fallecimientos”, concluyó la mandataria.