Dama de Jalisco, Cocijo y vaso ceremonial maya vuelven a México

Portugal amigo: Policías y embajadora Florbela Paraíba presidenta del Instituto Camões restituyen a México patrimonio cultural prehispánico

Regeneración, 12 de febrero de 2026.– (Redacción) Portugal entregó tres piezas arqueológicas de alto valor histórico a México. La Policía Judicial portuguesa confirmó que esta es la primera restitución de este tipo.

El evento simboliza un avance importante en la relación bilateral entre ambos países. La ceremonia oficial se llevará a cabo en la Embajada de México ubicada en Lisboa.

El acto cuenta con la colaboración del prestigioso Instituto Camões para la cooperación. Ambas naciones buscan combatir de forma conjunta el tráfico ilegal de bienes culturales.

La Dama de Jalisco

Entre los objetos recuperados destaca la estatuilla femenina de barro conocida como La dama de Jalisco, una pieza de la tradición cultural Tumbas de Tiro del occidente de México.

Dicha cultura se extendió en los actuales Jalisco, Colima y Nayarit. Además manufacturada entre los años 300 a.C. y 600 d.C., teniendo una antigüedad de hasta 2 mil 300 años.

La figura mide 43 centímetros y representa a una mujer hincada, asociada tradicionalmente a cultos de fertilidad.

Y es que a esta pieza en particular se le recuperó por México tras estar a punto de ser subastada en Portugal.

Maya

También destaca un vaso maya policromado. Se trata de una denominada pieza de prestigio del periodo Clásico (600-900 d.C.), originaria de las Tierras Bajas mayas, posiblemente del sur de Campeche.

«Decorado con escenas de personajes de élite y glifos», indica la embajada mexicana. Al tiempo que señala su uso era «probablemente para el consumo ritual de bebidas como el cacao».

«Destaca por la compleja integración entre escritura e imagen, que permitía identificar al propietario y reflejar el poder político de los gobernantes mayas».

Zapoteca

Finalmente el lote incluye una urna zapoteca que representa a la deidad Cocijo.

Se trata de una urna de los Valles Centrales de Oaxaca, perteneciente a la cultura zapoteca. Representa al dios Cocijo, deidad de la lluvia y el rayo, fechada entre el 600 y el 1200 dc.

Además, estas urnas eran elementos fundamentales en contextos funerarios y rituales.

E incluso colocadas en templos o tumbas de sacerdotes y miembros de las élites, indica la embajada de México en Portugal.

Compromiso contra el tráfico de arte

La recuperación de estos bienes permite reconstruir contextos sociales esenciales para México. Las autoridades lusas localizaron los objetos dentro de su territorio nacional.

Expertos realizaron procesos rigurosos para verificar la autenticidad de cada elemento. Este esfuerzo conjunto refuerza la protección internacional del patrimonio cultural.

El tráfico de antigüedades representa una pérdida grave para la identidad de los pueblos. Por ello la entrega formal se considera un éxito para la justicia histórica.

Te invitamos a leer el comunicado de prensa: "Portugal devuelve a México tres piezas de alto valor histórico del patrimonio arqueológico nacional" 👇 pic.twitter.com/HCO1Qv2FaB — Embamex Portugal (@EmbaMexPor) February 12, 2026

La restitución facilita el estudio científico de las tradiciones prehispánicas mexicanas. Se espera que en la ceremonia se detallen los pormenores del rescate.

Las piezas volverán pronto a suelo mexicano para su resguardo definitivo. México continúa así su campaña global para recuperar su legado ancestral.