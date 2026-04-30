Sudáfrica deportará al hijo de Robert Mugabe por armas

Bellarmine Mugabe también pagará una multa de 36.000 dólares. Su primo, Tobias Matonhodze, fue sentenciado a tres años de prisión
Regeneración, 30 de abril 2026– Un juez ha ordenado que el hijo menor del fallecido presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, sea deportado de Sudáfrica tras declararse culpable de dos delitos a principios de este mes.
Tribunal
Adicionalmente, un tribunal en Johannesburgo notificó el miércoles a Bellarmine Mugabe que debe abonar una multa de 36.000 dólares.
O enfrentarse a una pena de cárcel de dos años por el uso de una pistola de juguete de una manera que parecía auténtica.
Así como por estar en el país de manera ilegal.
Mugabe fue detenido el 19 de febrero junto a su primo, Tobias Matonhodze.
Disparo
Esto ocurrió después de que un trabajador de su residencia en el exclusivo barrio de Hyde Park, en Johannesburgo, fuese herido de un disparo por la espalda.
Mugabe y Matonhodze fueron inicialmente acusados de intentar matar a alguien.
Tras un acuerdo fallido con la fiscalía, Mugabe, que tiene 28 años, reconoció que estaba en Sudáfrica de manera ilegal y que había apuntado con una pistola de juguete en un evento distinto.
Por su parte, Matonhodze, de 32 años, admitió su culpabilidad en el intento de asesinato y otros cargos.
Sentencia
Matonhodze, quien recibió una sentencia de tres años de prisión ,también confesó haber entrado al país de forma irregular.
Así como ser culpable de tener munición y obstruir la justicia luego de que la policía no pudiera recuperar el arma.
Dirigiéndose a Mugabe, el juez Renier Boshoff expresó que desconocía si Matonhodze asumió la responsabilidad por su primo.
Sin embargo, solo podía decidir en función de las pruebas disponibles. Matonhodze será deportado a Zimbabue una vez que cumpla su sentencia.
Boshoff indicó que las condenas fueron más suaves de lo habitual porque ambos hombres se declararon culpables y no tienen antecedentes.
Robert Mugabe
El padre de Mugabe, Robert, sigue siendo una figura muy polémica.
Sus seguidores lo ven como un héroe de la lucha por la libertad, mientras que sus opositores lo consideran un tirano.
Fue elegido primer ministro en 1980, guiando a Zimbabue hacia su independencia y poniendo fin al dominio de la minoría blanca.
Se mantuvo en el poder durante 37 años hasta ser derrocado en un golpe militar en 2017, y falleció a causa de un cáncer dos años después.
Robert Mugabe tuvo cuatro hijos, incluido un hijastro. Con su segunda esposa, Grace, tuvo dos hijos, entre ellos a Bellarmine.