Sudáfrica deportará al hijo de Robert Mugabe por armas

Bellarmine Mugabe también pagará una multa de 36.000 dólares. Su primo, Tobias Matonhodze, fue sentenciado a tres años de prisión

Regeneración, 30 de abril 2026– Un juez ha ordenado que el hijo menor del fallecido presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, sea deportado de Sudáfrica tras declararse culpable de dos delitos a principios de este mes.

CHATUNGA MUGABE ARRIVES IN ZIMBABWE AFTER SOUTH AFRICA DEPORTATION



Former President Robert Mugabe’s son, Bellarmine “Chatunga” Mugabe, is back home after being deported from South Africa. He arrived at the Robert Gabriel Mugabe International Airport in Harare this Wednesday… pic.twitter.com/JDBmGBtrQc — ZBC News (@ZBCNewsonline) April 29, 2026

Tribunal

Adicionalmente, un tribunal en Johannesburgo notificó el miércoles a Bellarmine Mugabe que debe abonar una multa de 36.000 dólares.

O enfrentarse a una pena de cárcel de dos años por el uso de una pistola de juguete de una manera que parecía auténtica.

Así como por estar en el país de manera ilegal.

Mugabe fue detenido el 19 de febrero junto a su primo, Tobias Matonhodze.

[HAPPENING TODAY]#Mugabe



Bellarmine Mugabe, the son of former Zimbabwe President Robert Mugabe and his co-accused Tobias Matonhodze, will be SENTENCED today.

Mugabe pleaded GUILTY to being ILLEGAL in South Africa and pointing a firearm.

But, the latter charge relates to… pic.twitter.com/koSPiN0iQV — Chriselda Zozi Lewis (Babes Wendaba) (@Chriseldalewis) April 24, 2026

Disparo

Esto ocurrió después de que un trabajador de su residencia en el exclusivo barrio de Hyde Park, en Johannesburgo, fuese herido de un disparo por la espalda.

Mugabe y Matonhodze fueron inicialmente acusados de intentar matar a alguien.

Tras un acuerdo fallido con la fiscalía, Mugabe, que tiene 28 años, reconoció que estaba en Sudáfrica de manera ilegal y que había apuntado con una pistola de juguete en un evento distinto.

Por su parte, Matonhodze, de 32 años, admitió su culpabilidad en el intento de asesinato y otros cargos.

Bellarmine Mugabe is being deported back to Zimbabwe after paying his R600,000 fine. The former Zimbabwe president's son and his cousin appeared at the Alexandra Magistrate's Court this morning. His co-accused, Tobias Matonhodze is sentenced to three years imprisonment. Tune in… pic.twitter.com/dQLGrmDpT6 — eNCA (@eNCA) April 29, 2026

Sentencia

Matonhodze, quien recibió una sentencia de tres años de prisión ,también confesó haber entrado al país de forma irregular.

Así como ser culpable de tener munición y obstruir la justicia luego de que la policía no pudiera recuperar el arma.

Dirigiéndose a Mugabe, el juez Renier Boshoff expresó que desconocía si Matonhodze asumió la responsabilidad por su primo.

Sin embargo, solo podía decidir en función de las pruebas disponibles. Matonhodze será deportado a Zimbabue una vez que cumpla su sentencia.

Boshoff indicó que las condenas fueron más suaves de lo habitual porque ambos hombres se declararon culpables y no tienen antecedentes.

Breaking news



Bellarmine Mugabe Fined R600K, Faces Deportation After Conviction



Bellarmine Chatunga Mugabe, the youngest son of the late Zimbabwean president Robert Mugabe, has been sentenced in a Johannesburg court to a fine of R400,000 (or 24 months in prison) for pointing a… pic.twitter.com/JkqfnkHpJT — MDN NEWS (@MDNnewss) April 29, 2026

Robert Mugabe

El padre de Mugabe, Robert, sigue siendo una figura muy polémica.

Sus seguidores lo ven como un héroe de la lucha por la libertad, mientras que sus opositores lo consideran un tirano.

Fue elegido primer ministro en 1980, guiando a Zimbabue hacia su independencia y poniendo fin al dominio de la minoría blanca.

Se mantuvo en el poder durante 37 años hasta ser derrocado en un golpe militar en 2017, y falleció a causa de un cáncer dos años después.

Robert Mugabe tuvo cuatro hijos, incluido un hijastro. Con su segunda esposa, Grace, tuvo dos hijos, entre ellos a Bellarmine.