Más de 460 Muertos en Hospital de Sudán por Bombardeo

Tras un bombardeo a un hospital civil en Al-Fasher, Sudán, la masacre ocurre en medio de la «peor crisis humanitaria del mundo».

Regeneración, 30 de octubre de 2025– La Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció un crimen de guerra. Más de 460 pacientes y acompañantes fueron asesinados en un hospital de Sudán.

Ataque Brutal en el Hospital de Al Fasher

El trágico suceso ocurrió en un hospital de Al Fasher, Sudán. La OMS verificó el «asesinato» de 460 personas. Las víctimas eran pacientes y sus acompañantes en la instalación médica.

De acuerdo con la OMS, se trata de un ataque directo a la red sanitaria. En efecto, se reportaron 185 ataques de este tipo en el conflicto. Esto ha dejado 1.204 muertos y 416 heridos entre sanitarios y pacientes.

⚠️ El Dr. Javid Abdelmoneim, nuestro presidente internacional, alerta de la terrible situación que atraviesa ahora mismo El Fasher, en Sudán, tomada por las Fuerzas de Apoyo Rápido. Aquí la población civil está atrapada y hay reportes de asesinatos masivos y otras atrocidades. pic.twitter.com/VysyCz3TkU — Médicos Sin Fronteras (@MSF_Espana) October 29, 2025

Por consiguiente, los hospitales son blanco recurrente de los bandos. La violencia asedia a Al Fasher. La ciudad de Darfur del Norte se encuentra sitiada.

Daños Colaterales y Crisis Humanitaria

El ataque agrava la crisis humanitaria en Sudán. Ya es considerada la «peor crisis humanitaria del mundo» por la ONU.

Además, la infraestructura médica está colapsada. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF) reportan daños graves. Solo dos de las principales instalaciones médicas en Al Fasher siguen operando.

Como resultado, la población civil no encuentra santuarios seguros. Claire Nicolet, de MSF, afirmó: «Vemos un baño de sangre masivo desarrollándose ante nuestros propios ojos.»

🇸🇩🚨 | Masacre en Sudán: el gobernador de Darfur confirmó que al menos 460 pacientes murieron en el ataque del grupo paramilitar RSF contra el hospital saudí de El Fasher. pic.twitter.com/NC2MxsI4IG — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 29, 2025

Conflicto Sudán

El conflicto en Sudán estalló en abril de 2023. Se trata de una lucha por el poder. Se enfrentan las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

En esencia, la disputa es entre dos facciones militares. Ambas se resistieron a la integración en un ejército unificado. Esto era un paso fundamental para una transición democrática.

RSF Militia Executes Patients Inside Al-Fashir Hospital.



Rapid Support Forces (RSF) have carried out a new massacre in Al-Fasher, executing all wounded and disabled civilians in Saudi Hospital in Al-Fashir, #Sudan.#AlFashir pic.twitter.com/REZe9mrP3s — Dr. Zain Al-Abbadi (@ZainAbbadi11) October 29, 2025

Sumado a esto, la guerra tiene un trasfondo étnico. Las RSF, con origen en las milicias Janjaweed, ocupan gran parte de Darfur. El conflicto ha causado el mayor éxodo interno jamás registrado.

El conflicto ha cobrado la vida de más de 18.000 personas. Millones han sido desplazados a países vecinos.