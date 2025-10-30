Más de 460 Muertos en Hospital de Sudán por Bombardeo

Tras un bombardeo a un hospital civil en Al-Fasher, Sudán, la masacre ocurre en medio de la «peor crisis humanitaria del mundo».
Regeneración, 30 de octubre de 2025– La Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció un crimen de guerra. Más de 460 pacientes y acompañantes fueron asesinados en un hospital de Sudán.
Ataque Brutal en el Hospital de Al Fasher
El trágico suceso ocurrió en un hospital de Al Fasher, Sudán. La OMS verificó el «asesinato» de 460 personas. Las víctimas eran pacientes y sus acompañantes en la instalación médica.
De acuerdo con la OMS, se trata de un ataque directo a la red sanitaria. En efecto, se reportaron 185 ataques de este tipo en el conflicto. Esto ha dejado 1.204 muertos y 416 heridos entre sanitarios y pacientes.
Por consiguiente, los hospitales son blanco recurrente de los bandos. La violencia asedia a Al Fasher. La ciudad de Darfur del Norte se encuentra sitiada.
Daños Colaterales y Crisis Humanitaria
El ataque agrava la crisis humanitaria en Sudán. Ya es considerada la «peor crisis humanitaria del mundo» por la ONU.
Además, la infraestructura médica está colapsada. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF) reportan daños graves. Solo dos de las principales instalaciones médicas en Al Fasher siguen operando.
Como resultado, la población civil no encuentra santuarios seguros. Claire Nicolet, de MSF, afirmó: «Vemos un baño de sangre masivo desarrollándose ante nuestros propios ojos.»
Conflicto Sudán
El conflicto en Sudán estalló en abril de 2023. Se trata de una lucha por el poder. Se enfrentan las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).
En esencia, la disputa es entre dos facciones militares. Ambas se resistieron a la integración en un ejército unificado. Esto era un paso fundamental para una transición democrática.
Sumado a esto, la guerra tiene un trasfondo étnico. Las RSF, con origen en las milicias Janjaweed, ocupan gran parte de Darfur. El conflicto ha causado el mayor éxodo interno jamás registrado.
El conflicto ha cobrado la vida de más de 18.000 personas. Millones han sido desplazados a países vecinos.