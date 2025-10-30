Fiscalía de Guatemala pide retirar inmunidad al presidente Arévalo

La Fiscalía insiste en insiste en intentar socavar al presidente Arévalo, ahora toma como motivo la fuga de pandilleros de Barrio 18

Regeneración, 30 de octubre 2025– El pasado 12 de octubre el gobierno reveló el escape de 20 miembros de la pandilla Barrio 18 de una cárcel cercana a la capital, lo que provocó una crisis que llevó al gobernante a destituir a su gabinete de seguridad.

Inmunidad

La Fiscalía de Guatemala pidió este miércoles retirar la inmunidad del presidente, Bernardo Arévalo.

Eso, con el fin de investigarlo por supuesto incumplimiento de deberes por la fuga de prisión de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18.

El Ministerio Público, que ya ha pedido quitar la inmunidad de Arévalo por otras razones sin que la justicia haya resuelto…

…señaló en un comunicado que hizo la solicitud a la Corte Suprema al considerar que Arévalo cometió el delito de «incumplimiento de deberes»…

…por la evasión en causas no esclarecidas de los pandilleros de la prisión Fraijanes II.

Ministerio Público

Las autoridades del Ministerio Público, cuya cúpula está sancionada por la Unión Europea y Estados Unidos bajo señalamientos de corrupción…

…suman al menos cinco solicitudes similares en contra del mandatario desde 2023, por diversos motivos, sin éxito hasta la fecha.

La Fiscalía indicó que el máximo dirigente del Gobierno es el responsable de la fuga de los reos, en su mayoría pandilleros, quien escaparon por causas que aún se investigan.

Dicha fuga fue divulgada el pasado 12 de octubre y provocó la salida del ministro de Interior (Gobernación), Francisco Jiménez.

Derribar el gobierno

Desde que ganó las elecciones en 2023, el Ministerio Público ha intentado derribar al Gobierno de Arévalo de León;

Quien ha tachado como corrupta y enemiga de la patria a la fiscal general, Consuelo Porras Alarcón.

Las investigaciones por este caso, denominado «Corrupción en el Sistema Penitenciario», ha llevado a la detención de 24 miembros del Sistema Penitenciario;

Entre ellos el ex subdirector de Fraijanes II, Víctor Arnoldo Alveño Barco, y 23 guardias del mismo.

Desde la fuga, han sido recapturados cuatro reos y las autoridades han emitido una recompensa de casi 2 mil dólares…

…por información que lleve a la captura de los otros 16 pandilleros que escaparon de la cárcel.