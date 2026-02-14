Suiza votará, para limitar o no, su población a 10 millones

Hay quienes hablan de protección al medio ambiente y recursos naturales; otros advierten que la mano de obra es extranjera en Suiza

Regeneración, 13 de febrero 2026– Suiza decidirá en una votación si restringe su población a 10 millones para el año 2050, una iniciativa del partido conservador de derecha, el Partido Popular Suizo, que plantea que hay que equilibrar la inmigración con la demanda de empleo.

Referendum

Este verano, Suiza realizará un referéndum para establecer si se debe poner un límite a la cantidad de habitantes del país a 10 millones, según lo comunicado por el Gobierno.

Los impulsores de esta propuesta son liderados por el Partido Popular Suizo (SVP), que tiene ideología nacional-conservadora y que cuenta con la mayor representación en el Parlamento.

Han conseguido juntar suficientes firmas para plantear el tema a votación nacional el 14 de junio.

De acuerdo a la Oficina Federal de Estadística, Suiza contaba con una población de 9,1 millones a finales del tercer trimestre de 2025.

Habitantes

En años recientes, un 30% de los habitantes ha nacido en el extranjero. La mayoría proviene de países de la UE y algunos han obtenido la nacionalidad suiza.

La iniciativa establecería en la ley que el número de residentes permanentes en Suiza no debería sobrepasar los 10 millones para 2050.

En caso de que la población alcance los 9,5 millones antes de esa fecha, el Gobierno implementaría acciones para controlarla.

Esto podría incluir acciones sobre asilo, reagrupación familiar, emisión de permisos de residencia y renegociación de tratados internacionales.

Medio ambiente

Quienes apoyan la propuesta argumentan que esto ayudaría a conservar el medioambiente y los recursos naturales.

Además, protegería las infraestructuras y la red de seguridad social de los problemas que genera el aumento de la población.

Sin embargo, los detractores en gran parte del espectro político aseguran que esta propuesta simplifica de manera excesiva una cuestión complicada.

Indican que Suiza a menudo depende de trabajadores extranjeros en hospitales, hoteles, construcción y universidades.

Acuerdos internacionales

Y que cualquier limitación a la migración y a la libre circulación de personas infringiría los acuerdos internacionales que se han asumido.

Durante muchos años, la UDC ha intentado reducir la inmigración en este próspero país alpino, pero ha tenido poco éxito.

Un referéndum de 2016 que buscaba deportar automáticamente a inmigrantes cometiendo delitos menores no fue aprobado.

Asimismo, una propuesta de 2020 para poner fin a la libre circulación con la UE fracasó rotundamente en las votaciones.

Área Schengen

Suiza es parte del área Schengen, que fue establecida hace más de 40 años y que actualmente incluye aproximadamente 29 países que permiten la libre circulación sin necesidad de visado.

La mayoría de estos son miembros de la UE, aunque Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein no lo son. Este espacio reúne a alrededor de 450 millones de personas.