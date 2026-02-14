Colecta para Cuba: 8 días de solidaridad en el Zócalo

Organizadores enfatizan la urgencia de suministros médicos, debido a la falta de insumos en centros de salud en Cuba

Regeneración, 13 de febrero de 2026– El Zócalo de la Ciudad de México (CdMx) abrirá por ocho días seguidos un espacio para quienes deseen ayudar al pueblo cubano, sin discursos ni lemas, como parte de la Campaña de Acompañamiento en Solidaridad con Cuba.

🚨 #Ahora || Desde la 🇨🇺 Asociación de Cubanos Residentes en México, José Martí y el Colectivo Solidaridad Militante va por Cuba, se ha iniciado una campaña de acopio en solidaridad con el pueblo cubano ante el endurecimiento de las políticas de bloqueo energético por parte de… pic.twitter.com/Pr1BiN49hA — El Chamuco (@El_Chamuco) February 11, 2026

Apoyo

«Esto no tiene que ver con gobiernos ni ideologías, sino con el pueblo de Cuba al que quieren someter por hambre y con las soberanías de las naciones latinoamericanas».

Así lo expresó el periodista Témoris Grecko al compartir la invitación en su perfil de X.

Desde el 14 hasta el 22 de febrero, el Zócalo de la capital será el lugar donde se llevará a cabo una recolecta promovida por el colectivo Va Por Cuba.

También colaborará la Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí, con el propósito de reunir alimentos básicos, medicamentos y suministros médicos para enviar a la isla.

#CubaNoEstáSola

La campaña, que se identifica con la etiqueta #CubaNoEstáSola, funcionará de 11:00 a 18:00 horas.

Los organizadores mencionaron que la iniciativa busca responder a las necesidades urgentes de la población cubana ante las dificultades para acceder a productos esenciales.

Las organizaciones compartieron una lista específica para facilitar la clasificación y el envío de ayudas.

Alimentos no perecederos requeridos

Leche en polvo.

Aceite.

Arroz.

Frijoles.

Lentejas.

Azúcar.

Atún en lata o sobre.

Sardinas.

Espagueti.

Suministros médicos solicitados

Jeringas para insulina y jeringas Número 3 y 5.

Prednisona de 20 miligramos (mg).

Medicamentos para la hipertensión.

Antipiréticos (para la fiebre).

Metamizol sódico.

Diclofenaco de 100 mg.

Paracetamol.

Complejo B.

Difenhidramina en tabletas.

Gasas y algodón.

Suturas.

Guantes estériles de látex (tallas mediana y grande).

Guantes quirúrgicos Número 7, 7½ y 8.

Set de infusión con aguja 20G x 1. 5″ con toma de aire.

Set de transfusión de sangre con aguja 18G x 1. 5″ sin toma de aire.

Falta de suministro

Los organizadores subrayaron que el material quirúrgico y los medicamentos son especialmente necesarios debido a la falta de suministros reportada en los centros de salud.

La invitación fue mencionada durante el programa «Los Periodistas», que se emite por Sin Embargo Al Aire.

En él, los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela señalaron que la campaña tiene un enfoque humanitario.

Invitación abierta

Durante la transmisión se enfatizó que la invitación está abierta a toda la ciudadanía, sin importar sus ideologías.

Y que cualquier contribución de la lista pedida puede ayudar a satisfacer necesidades básicas.

El centro de acopio estará disponible hasta el 22 de febrero y los interesados en participar pueden acudir directamente en el horario establecido.