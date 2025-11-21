Tabasqueña Fátima Bosch se vuelve Miss Universo 2025

La oriunda de Teapa se coronó como la máxima reina de belleza, tras un Miss Universo con polémica nacional e internacional

Regeneración, 21 de noviembre 2025– La atención de México se centró en Fátima Bosch durante la celebración de la edición 74 de Miss Universo 2025, que tuvo lugar este jueves 20 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, Bankok, bajo el lema “The Power of Love”.

La mexicana católica Fátima Bosch acaba de ganar el Miss Universo 2025… ¡y lo celebró santiguándose!



Viral por su aclamación "Viva Cristo Rey" y encomendarse a la Virgen de Guadalupe antes de la final, la reina de belleza cristera se lleva la corona en Tailandia. pic.twitter.com/F6xdf1RKI9 — VotoCatolico (@votocatolicousa) November 21, 2025

Certamen

El certamen reunió a 122 candidatas de todo el mundo, cada una con la esperanza de obtener la codiciada corona.

La expectativa alcanzó niveles inusitados en México, debido al destacado desempeño de Fátima Bosch, representante de Tabasco.

Su elegancia y determinación la convirtieron en una de las grandes favoritas del certamen.

La joven de 25 años se consolidó como símbolo de empoderamiento al mantener una postura firme frente a Nawat Itsaragrisil, organizador tailandés.

Respaldo del público

Se negó a dejarse intimidar, lo que fortaleció su posición en la competencia y generó un amplio respaldo entre el público.

El grupo de favoritas no se limitó a la candidata mexicana.

Las delegadas de Colombia, Chile, Perú, Tailandia, Filipinas y Venezuela también figuraron entre las aspirantes con mayores posibilidades de alzarse con el título.

Esto, según la percepción de los seguidores y expertos del certamen.

La noche comenzó tras la interpretación musical de Jeff Satur, quien dio pie a la presentación de las misses en el escenario, una a una.

Presentaciones

Por bloques, todas las representantes se fueron presentando con su nombre y país.

Llegado el turno de Fátima Bosch, la oriunda de Teapa, Tabasco, gritó efusiva:

“Fátima Bosch Fernández, ¡Viva México!”, marcando así un diferenciador con el resto de las competidoras, quienes únicamente mencionaban su país.

Con la presencia de la ex reina mexicana Andrea Meza, Miss Universo 2020, como parte del jurado de este año, el primer bloque de eliminación comenzó.

Fátima Bosch fue la primera mencionada por el comediante estadunidense Steve Byrne, presentador de la gala durante el segundo bloque de 15 finalistas, aumentando la emoción entre el público mexicano.

Mensaje en un clip

Tras modelar un traje de baño blanco con motivos dorados, Fátima ingresó al top 12 de representantes.

La transmisión mostró un clip de la tabasqueña, donde expresa:

“Quisiera que todas las mujeres sepan que son suficientes, que no tengan miedo de ser ellas mismas. Hoy la sociedad ha estereotipado a las mujeres, no tenemos que cambiar.

Desea llevar amor donde no hay, donde hay sufrimiento”, reflexión que da muestra de la mentalidad de la mexicana.

Para la siguiente sección del certamen, Bosch desfiló con un vestido de gala rojo con motivos dorados y una larga capa, trabajo del diseñador mexicano Trino Orozco.

Cabe recordar que la mexicana es licenciada en Diseño e Indumentaria en Moda por la Universidad Iberoamericana.

La emoción se incrementó cuando Fátima ingresó al top 5 del certamen junto a las representantes de Costa de Marfil, Venezuela, Tailandia y Filipinas, quienes desfilaron con la música de Jeff Satur.

Respuestas poderosas

Llegado el momento de las preguntas. Fátima Bosch fue cuestionada tras escoger su sobre:

“¿En tu perspectiva, cuáles son los retos de ser una mujer en el año 2025 y cómo usarías el título de Miss Universo para crear un ambiente seguro para las mujeres en el mundo?“

La tabasqueña respondió: “Como mujer y como Miss Universo levantaría la voz y la pondría al servicio de los demás, porque hoy estamos para alzar la voz y crear el cambio.

Somos mujeres que debemos levantarnos, las mujeres que nos levantamos con valentía somos las que hacemos historia”.

#EntérateAD | Nuestra Miss Universo 2025 👑🌺

Fátima Bosch Fernández sostuvo un pequeño encuentro cordial y respetuoso con el Señor Nawat y la Virreina universal 🇹🇭❤️🫶🏼 pic.twitter.com/CD9NgjYmT1 — Ad Colima (@AdColima) November 21, 2025

Tras ello, Fátima Bosch respondió la pregunta general: “¿Si ganas el título de Miss Universo esta noche, cómo usarías esta plataforma para empoderar a las mujeres jóvenes?“.

“Como Miss Universo les diría que crean en el poder de su autenticidad. Crean en ustedes mismas porque sus sueños importan, su corazón importa.

Y nunca permitas que nadie te haga dudar de ti y de tu valor. Porque vales mucho. Eres poderosa y tu voz merece ser escuchada”.

Así, las palabras de Fátima, su deslumbrante belleza y personalidad desafiante fueron los ingredientes perfectos para que la mexicana se coronara como Miss Universo 2025.