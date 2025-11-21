4 microsismos en Naucalpan por fallas geológicas: UNAM

Investigadores de la FES Acatlán UNAM advirtieron que el suelo blando y las fallas desde Presa Madín a San Mateo ocasionan sismos

Regeneración, 21 de noviembre 2025– Este jueves 20 de noviembre se registraron cuatro microsismos en Naucalpan, Estado de México. Investigadores de la FES Acatlán de la UNAM, habían advertido que los sismos en esta zona del Valle de México se deben a fallas geológicas.

Este jueves se registraron varios microsismos con epicentro en Naucalpan, Estado de México. Ocurrieron entre las 16:36 y las 19:28 horas, a un kilómetro de profundidad. El más intenso fue de magnitud 2.5. #EnPunto con @Enrique_Acevedo | #DecideInformado pic.twitter.com/MEoHLbhbmD — NMás (@nmas) November 21, 2025

4 microsismos

Los microsismos del 20 de noviembre en Naucalpan fueron de magnitudes 2.3, 2.5, 1.6 y 2.0.

En septiembre del 2025, durante una conferencia en Acatlán, investigadores de la UNAM alertaron que la zona se asienta sobre suelos blandos, vulnerables a sismos.

Los cuatro microsismos ocurridos en Naucalpan durante la tarde del 20 de noviembre sí fueron percibidos por los habitantes de la zona.

Aunque no se reportaron daños, se evacuó la plaza comercial San Esteban.

Los tres microsismos registrados este jueves en Naucalpan ocasionaron la evacuación de usuarios en Plaza San Esteban.



Entrevisté a trabajadores que si los sintieron.



No hay reporte de daños al momento. pic.twitter.com/IplRqBxDc0 — Luis Carlos Hernández (@luiscarloshdv) November 21, 2025

Alerta

Al ocurrir en el Valle de México, estos movimientos telúricos estarían fuera del rango de acción de la Alerta Sísmica.

Este sistema está diseñado para atender los sismos ocurridos en el Pacífico.

Los tres movimientos telúricos tuvieron las siguientes magnitudes, profundidades y se registraron a las siguientes horas:

Sismo de magnitud 2.3, a 1 km de profundidad, a las 16:36 hrs

Terremoto de magnitud 2.5, a 1 km de profundidad, a las 16:43 hrs

Sismo de magnitud 1.6, a 1.3 km de profundidad, a las 16:45 hrs

Terremoto de magnitud 2.0, a 1 km de profundidad, a las 19:28 hrs

El pasado 18 de septiembre del 2025 se celebró en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán la conferencia Los Microsismos en Praderas San Mateo Naucalpan, Estado de México.

En entrevista con N+, el director de Protección Civil y Bomberos de Naucalpan, Carlos Alejandro Sánchez, habló sobre las atenciones que se dieron a la población luego de que se registraron tres microsismos en este municipio del Edomex. #LasNoticiasDeFORO con @_fernandanews |… pic.twitter.com/j2ytYH7zjn — N+ FORO (@nmasforo) November 21, 2025

Académicos

En ella, los académicos Carlos Arce León, Reyna Irina Castro Guadarrama y José María Chávez Aguirre coincidieron en que los microsismos ocurridos en Naucalpan se deben a fallas geológicas.

El ingeniero Carlos Arce León llamó a evaluar las condiciones estructurales de las viviendas ubicadas en colonias como Loma Colorada, El Molinito y Río Hondo.

Según dijo, en estas zonas predominan construcciones autogestionadas, que no siguen los protocolos de construcción ni tienen cimentación adecuada.

Este tipo de construcción sería vulnerable incluso a movimientos telúricos de menor magnitud.

Por su parte, Reyna Irina Castro Guadarrama señaló que presentó estudios recientes que detallan cómo Naucalpan está atravesado por fallas geológicas.

Estas, se extienden desde la Presa Madín hasta Praderas de San Mateo.

Cuatro microsismos se registraron en menos de 20 minutos en #Naucalpan de Juárez, en el #EDOMEX. No se reportaron afectaciones ni daños. #ImagenNoticias con @nacholozano #NoticiasConNachoLozano pic.twitter.com/4t2QQYpuCZ — Imagen Noticias (@ImagenNoticias_) November 21, 2025

Filtraciones

La acumulación de agua por lluvias y filtraciones provenientes de la presa Madín contribuye a reactivar las fallas geológicas que se intersectan en la zona.

La docente, egresada del Instituto Politécnico Nacional (IPN), explicó que este fenómeno contribuiría también a los microsismos que ocurren en Naucalpan.

Por su parte, el geólogo José María Chávez Aguirre agregó que Naucalpan está asentada sobre la llamada Formación Tarango.

Esta, es un área caracterizada por suelos blandos, vulnerables a los movimientos telúricos.