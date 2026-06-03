Finales NBA 2026: New York Knicks contra San Antonio Spurs

Los Knicks regresan a una final después de 27 años ausentes; los Spurs cuentan con Wembanyama, un jugador con talento en auge

Regeneración, 3 de junio 2026– Las Finales de la NBA nos presentan una edición que podría ofrecer un excelente nivel de basquetbol, ya que en la disputa directa por el trofeo Larry O’Brien se encuentran los New York Knicks y los San Antonio Spurs, dos franquicias con gran historia.

Finales

Después de 27 años, Nueva York regresa a las finales con una nueva filosofía, un equipo encabezado por Jalen Brunson y la meta de finalizar con su sequía que data de 1973.

San Antonio pretende comenzar una nueva etapa de éxito con el quinteto inicial más joven que se ha visto en la historia de las Finales.

Además de Victor Wembanyama, un talento excepcional que, tras solo tres temporadas, promete imponerse en el mejor baloncesto del mundo gracias a su impresionante altura de 2.24 metros.

Convertirse en campeón de la NBA es un gran reto, pero lograrlo nuevamente es aún más desafiante.

Título

Desde los Golden State Warriors en 2017 y 2018, ningún otro equipo ha conseguido conquistar títulos de manera consecutiva.

Las Finales prometen ser emocionantes de principio a fin.

Por un lado, están los Knicks, que pertenecen al mercado más importante de Estados Unidos.

Por otro lado, San Antonio es el quinto mercado más pequeño, pero su histórica apuesta por jugadores de fuera los convierte en un equipo muy atractivo.

Los Knicks

El trayecto de los Knicks ha sido un extenso proceso de reconstrucción, uno que ha sobrevivido a años de decisiones erróneas.

La dirección de Mike Brown ha conseguido que sus jugadores actúen de manera unificada.

Nueva York fue el líder en los playoffs en porcentaje de tiros de campo (51.5%), efectividad en triples (40.0%) y asistencias (26.7).

Combinando una ofensiva fluida con la mejor solidez defensiva, lograron un rating de 103.5 que les permitió dominar la Conferencia Este durante las eliminatorias.

Tudo pronto para o CAOS.



O jogo 1 das NBA FINALS é HOJE! pic.twitter.com/6yViqAjiO1 — Pisou Na Linha | NBA 🏀🇧🇷 (@pisounalinha) June 3, 2026

Los Spurs

Los Spurs llegaron superando la difícil ruta del Oeste y dejaron atrás a los campeones defensores, los Oklahoma City Thunder.

El juego en equipo es fundamental. Jugadores experimentados como Keldon Johnson aceptaron un rol secundario desde el banco para favorecer la química del grupo.

Mientras tanto, De’Aaron Fox, Stephon Castle y Dylan Harper aportan energía desde el exterior para devolver a los Spurs al primer plano.

Wemby really has the coldest ad in the entire league 💪🏽 pic.twitter.com/8EnCwa40Wx — NBA Memes (@NBAMemes) June 1, 2026

Wembanyama

Sin embargo, el factor clave es Wemby, quien es dominante en ambos lados de la cancha.

El pívot francés ha dejado de ser visto como una promesa y ahora controla el juego dentro de la pintura.

Cumpliendo con las expectativas en sus primeros playoffs y perjudicando a las defensas rivales.

Fue finalista para el MVP y el Jugador Defensivo del Año de manera unánime.