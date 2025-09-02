Tanques israelíes en Cisjordania por primera vez en décadas

Tanques israelíes entran en Cisjordania por primera vez en décadas. Decenas de miles de palestinos desplazados en Cisjordania en el último mes

Regeneración, 2 de septiembre 2025– Las fuerzas israelíes han desplegado sus tanques en la Cisjordania ocupada por primera vez en más de 20 años.

Esto como parte de una ofensiva militar intensificada que ha desplazado a 40.000 palestinos de los campos de refugiados en el norte.

Israel dijo que sus tropas permanecerán en los campos de refugiados de Cisjordania durante el próximo año, anunciando operaciones militares, incluido el despliegue de tanques.

Justo después del alto al fuego en Gaza hace un mes, el ejército israelí lanzó una importante incursión contra combatientes palestinos en Cisjordania.

Operación

La operación abarca varios campos de refugiados cerca de las ciudades de Yenín, Tulkarem y Tubas.

“Hasta ahora, 40.000 palestinos evacuados de los campos de refugiados de Jenin, Tulkarem y Nur Shams.

Los campos ahora están vacíos de residentes”, dijo el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un comunicado.

“He dado instrucciones para que se preparen para una presencia prolongada en los campamentos desalojados durante el próximo año.

«También para evitar el regreso de los residentes y el resurgimiento del terrorismo”, añadió.

Según Naciones Unidas, la ofensiva ha matado hasta ahora al menos a 51 palestinos, incluidos siete niños, y tres soldados israelíes.

Además, van al menos 40 mil personas desplazadas del enclave.

El ejército anunció el domingo que “una división de tanques operará en Jenin” como parte de las operaciones de “expansión” en la zona.

Intervención

Es la primera vez que los tanques entran en el territorio desde el final de la segunda Intifada o levantamiento en 2005.

“La Brigada Nahal y las fuerzas de la Unidad Duvdevan han comenzado a intervenir en otras aldeas” en el norte del territorio.

Esto, según el comunicado de Katz, añadiendo que “continúan sus operaciones en las regiones de Jenin y Tulkarem”.

En Tulkarem y Yenín, el ejército demolió decenas de viviendas con explosivos, abriendo nuevas rutas de acceso a los campamentos densamente poblados.

Las excavadoras blindadas causaron estragos, levantando asfalto, cortando tuberías de agua y derribando fachadas junto a las carreteras.

La violencia en Cisjordania ha aumentado desde que estalló la guerra en Gaza en octubre de 2023.

Las tropas o colonos israelíes han matado al menos a 900 palestinos.

Entre ellos, han muerto muchos combatientes en el territorio desde el comienzo del conflicto, según el Ministerio de Salud palestino.