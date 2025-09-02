Ampliación de la OTAN debe abordarse para paz en Ucrania: Putin

Putin con presidentes Xi de China y Modi de la India. El ruso insistió en que hay que eliminar las profundas causas de la guerra

Regeneración, 2 de septiembre 2025-El presidente ruso, Vladimir Putin, conversó con Xi Jinping de China y Narendra Modi de India este domingo.

El lunes dijo que la cuestión de la ampliación de la OTAN tendría que ser abordada para que haya una paz sostenible en Ucrania.

Putin ordenó a decenas de miles de soldados invadir Ucrania en febrero de 2022.

Prometió terminar la guerra en Ucrania con una llamada telefónica.

No pudo.

Entonces dijo que convencería a Putin para que se reuna con Zelensky.

No pudo.

Por último decidió militarizar Washington y Chicago para que los descerebrados de MAGA sigan aplaudiendo como focas de circo. pic.twitter.com/V5F4xPlnN4 — Javier Maza (@MazaComm) September 1, 2025

Después de ocho años de combates en el este del país entre separatistas respaldados por Rusia y tropas ucranianas.

Rusia controla actualmente poco menos de una quinta parte de Ucrania.

Dos visiones

🔴 Guerra de Ucrania [01-09-2025]: Avances rusos en el axis de #Kostiantynivka en el oblast de #Donetsk por otro lado, aumenta la Grey Zone cerca de #Mirnohrad Mapa elaboración propia #UkraineRussianWar pic.twitter.com/24OXhkyUWu — David Vitoria 🇨🇱🎗️ (@dvitorianews) September 2, 2025

Ucrania y las potencias de Europa Occidental describen la invasión como una brutal apropiación de territorios al estilo imperial.

Putin presenta la guerra contra Occidente en decadencia, que tras la caída del Muro de Berlín, humilló a Rusia al expandir la OTAN.

Putin, Xi y Modi

En el marco de la reunión de la (OCS) en Tianjin, Modi tomó de la mano a Putin mientras caminaban hacia el presidente chino Xi.

Los tres sonrieron mientras hablaban, rodeados de traductores.

En su intervención en la cumbre, Putin afirmó que Occidente había intentado atraer a Ucrania a su órbita.

Luego había tratado de atraer a la ex república soviética a la alianza militar de la OTAN liderada por Estados Unidos.

Solución a la guerra

«Para que la solución sea sostenible, es necesario eliminar las causas de la crisis que he mencionado en repetidas ocasiones», afirmó Putin.

«También restablecer un equilibrio justo en el ámbito de seguridad», precisó Putin, en una serie de demandas respecto a la OTAN y la seguridad.

En la cumbre de Bucarest de 2008, los líderes de la OTAN acordaron que Ucrania y Georgia se convertirían algún día en miembros.

Reforma constitucional

En 2019, Ucrania modificó su constitución, comprometiéndose a seguir el camino de la plena adhesión a la OTAN y a la Unión Europea.

Las condiciones de Putin para poner fin a la guerra incluyen una demanda a los líderes occidentales:

Que se comprometan por escrito a detener la ampliación de la OTAN hacia el este y a levantar una parte de las sanciones a Rusia.

Cumbre en Alaska

Putin dijo que alcanzó «entendimientos» con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la cumbre en Alaska en agosto.

Estos, abrieron un camino hacia la paz en Ucrania, que discutiría con los líderes asistentes a la cumbre regional en China.

«Apreciamos altamente los esfuerzos y propuestas de China y la India encaminadas a facilitar la solución de la crisis ucraniana», dijo Putin en el foro.

«Espero que los acuerdos alcanzados en la reciente reunión entre Rusia y Estados Unidos en Alaska también contribuyan a este objetivo».

#ReflexionesJMMM

La guerra, en cualquier mapa, es el estruendo del fracaso: destruye, desgarra y apaga vidas que nunca debieron apagarse.



Me duele el alma al ver el sufrimiento y la cruel destrucción en Gaza; me duele igual Ucrania. No existe causa que justifique el llanto de un… pic.twitter.com/wXfMsq5jOk — Dr.Martin-Moreno (@JMMartinMoreno) August 31, 2025

Mayores compradores a Rusia

Dijo que había detallado a Xi los logros de sus conversaciones con Trump y el trabajo «ya en marcha» para resolver el conflicto.

También señaló que proporcionaría más detalles en reuniones bidireccionales con el líder chino y otros.

China e India son, con diferencia, los mayores compradores de crudo de Rusia, el segundo mayor exportador mundial.

Trump ha impuesto aranceles adicionales a India por estas compras.

Aún no hay indicios de que India o China vayan a dejar de comprar petróleo ruso, un producto clave de la economía de guerra rusa.