Tenoch Huerta sufre asalto en CDMX; usan su teléfono celular para extorsionar

Mediante su cuenta de Instagram, Tenoch Huerta informó que los delincuentes comenzaron a usar su número para extorsionar



Regeneración 1 octubre 2022. El actor mexicano Tenoch Huerta fue víctima de un asalto y le quitaron su teléfono celular en calles de la Ciudad de México.

Mediante su cuenta de Instagram, Tenoch informó que los delincuentes comenzaron a usar su número para extorsionar.

“Amigues, me robaron el teléfono y están pidiendo dinero por WhatsApp. No accedan. Abrazos”, escribió el actor.

Según los primeros reportes el robo ocurrió en calles de la colonia Condesa y fue sin agresión física.

Hasta el momento se desconoce si el actor Tenoch Huerta acudió a las autoridades para realizar la denuncia correspondiente.

Tenoch Huerta como Namor

El actor mexicano participará en Black Panther: Wakanda Forever interpretando a Namor.

Será el tercer mutante que aparecerá dentro del UCM de manera oficial, después de que una variante de Charles X (Patrick Stewart) apareciera en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Además, Kamala Khan (Iman Vellani) podría ser una mutante durante los últimos minutos de Ms. Marvel.

Namor tendrá cambios importantes pues en lugar de ser el gobernante de la Atlántida reinará las tierras de Talocan y las ramificaciones de la decisión de T’Challa al final de la primera cinta Black Panther lo atraen a la superficie.

“Después de la revelación de T’Challa al mundo de la verdadera naturaleza de Wakanda al final de Black Panther, Namor cree que Talocan está bajo amenaza. Esa decisión pone en peligro a Talocan. Y Talocan tiene que tomar medidas para protegerse”, dijo Tenoch Huerta.

Black Panther: Wakanda Forever será la cinta que cierre la Fase 4 del ahora Multiverso Cinematográfico de Marvel (MCM).