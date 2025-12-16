Tiroteo en la Universidad Brown, Estados Unidos: Dos muertes

Además 9 heridos en Universidad Brown en Rhode Island, Hasta ahora este año han ocurrido 389 tiroteos en Estados Unidos

Regeneración, 15 de diciembre 2025– Al menos 2 personas murieron y 9 resultaron gravemente heridas en medio de un tiroteo en la Universidad Brown en Rhode Island, en la costa este de Estados Unidos. Las autoridades aún no han revelado la identidad de las personas fallecidas o heridas.

Universidad Brown

La universidad, una de las más antiguas y prestigiosas de Estados Unidos, fue puesta en confinamiento tras el tiroteo.

El alcalde de Providence, Brett Smiley, dijo que los exámenes de fin de año se estaban llevando a cabo cuando ocurrió la tragedia.

El subjefe de la policía de Providence, Tim O’Hara, informó que el atacante era un hombre vestido completamente de negro que huyó a pie.

Durante este domingo, la policía informó que ya se ha detenido a una persona de interés en relación con el ataque.

Tiroteo

El tiroteo ocurrió a las 16:05 hora local del sábado en un aula grande del primer piso del edificio Barus and Holley, parte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad.

«Este es un día que esperábamos que nunca llegara para nuestra comunidad. Es profundamente devastador para todos nosotros».

Declaró la presidenta de la Universidad Brown, Christina Paxson, en un comunicado.

Un estudiante que estaba en un laboratorio de la universidad describió el momento en el que recibió un mensaje de texto que le alertaba de un tiroteo en las cercanías.

Resguardo

«Había otros tres estudiantes conmigo», contó Cheung al medio de comunicación local WJAR. «Decidimos apagar la luz y escondernos debajo de los escritorios».

«Esperaba que nadie resultara herido, me sentía seguro en el laboratorio», añadió.

El estudiante aseguró que estuvo «debajo de los escritorios durante «unas dos horas» antes de que llegaran agentes de policía armados para escoltarlos afuera.

La persona de interés detenida por las fuerzas del orden tiene unos 30 años, según ha declarado el coronel Oscar Pérez, jefe de policía de Providence.

«Los habitantes de Providence pueden respirar un poco más tranquilos esta mañana», dijo a su vez el alcalde Brett Smiley, señalando que se ha levantado la orden de confinamiento en la ciudad.

Trump confirms shooting at Brown University



Two dead and eight injured in shooting at Brown University



"The FBI is at the scene. The suspect is detained. May God bless the victims and their families!", he wrote on the Truth Social network.pic.twitter.com/5CPzZcCIbP — Zoe Bell (@ZoeBell381251) December 15, 2025

Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que fue informado sobre el tiroteo, que describió como «algo terrible».

«Lo único que podemos hacer ahora es orar por las víctimas y por los que resultaron gravemente heridos», añadió.

El mandatario aseguró que se divulgará información «más adelante sobre lo que está sucediendo».

La policía confirmó que un arma de fuego fue empleada en el ataque, pero no especificó de qué tipo.

Medidas

Tras el tiroteo, las autoridades pidieron a los estudiantes y a los residentes de los barrios cercanos que permanecieran en sus casas.

Los restaurantes de los alrededores del campus cerraron sus puertas y el personal y los clientes permanecieron dentro, a la espera de que se levantara la orden de emergencia.

«Hay luces intermitentes por todas partes», dijo Steph Machado, reportera del diario Boston Globe.

«El campus suele ser un lugar donde la gente se siente muy segura caminando», dijo Machado. Sin embargo, la zona estudiantil, normalmente muy concurrida, «está extrañamente silenciosa» esta noche.

Análisis

Este año ocurrieron 389 tiroteos en Estados Unidos, según el sitio web de análisis independiente Gun Violence Archive (Archivo de Violencia Armada).

La Universidad Brown declaró que está brindando apoyo a su comunidad y a las familias afectadas por el tiroteo.

Informó que sus estudiantes fueron trasladados a un lugar seguro, donde tendrán acceso a servicios de apoyo.

«Nuestra principal prioridad es la seguridad de nuestra comunidad», añadió la universidad.

Recomendaciones

Casi cuatro horas después del tiroteo, la universidad seguía recomendando a sus estudiantes que mantuvieran las puertas cerradas y evitaran desplazarse por el campus.

Tras la detención del sospechoso, sin embargo, las autoridades informaron que se había levantado la orden de permanecer en los refugios.

La Universidad Brown es una de las más antiguas y prestigiosas de Estados Unidos. Forma parte de la Ivy League, un grupo de universidades de élite en el noreste del país.

Competencia

Sus 11.000 estudiantes se enfrentan a una intensa competencia para ser admitidos.

Está ubicada en Providence, a unos 80 kilómetros de Boston y a 290 kilómetros de Nueva York.

Las autoridades informaron que el tiroteo tuvo lugar en el edificio de ingeniería Barus & Holley, situado en el extremo este del campus, en el centro de la ciudad.

El edificio de siete pisos alberga la Escuela de Ingeniería y el Departamento de Física. La instalación cuenta con más de 100 laboratorios, decenas de aulas y tres auditorios.