Guatemala: Ataque a destacamento militar en Sololá

Regeneración, 15 de diciembre 2025– Siete soldados del Ejército de Guatemala resultaron heridos, tres de ellos en estado delicado, tras ser atacados con armas de fuego de alto poder por un grupo de hombres armados en un destacamento militar ubicado en Sololá, Guatemala.

El Estado de Prevención nos permitirá desplegar a las fuerzas de seguridad en zonas estratégicas para proteger a la población de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, Sololá, del crimen organizado. 🫱🏻‍🫲🏽 pic.twitter.com/D6YP8FJLc6 — Gobierno de Guatemala 🇬🇹 (@GuatemalaGob) December 14, 2025

Enfrentamiento

El enfrentamiento reavivó un conflicto territorial histórico entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán.

Según el Ministerio de Gobernación, forma parte de una estrategia para desestabilizar la zona y permitir la operación del crimen organizado.

Se trata de un conflicto territorial de larga data entre indígenas de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, que se remonta al siglo XIX.

Y que ahora escaló a un ataque directo contra las fuerzas de seguridad el sábado 13 de diciembre.

El @GuatemalaGob decretó Estado de Prevención por un período de 15 días en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, #Sololá. Con el objetivo de fortalecer la presencia del Estado y combatir a grupos criminales que ponen en riesgo la seguridad de la población. pic.twitter.com/RtG4suDmAE — MinGob (@mingobguate) December 14, 2025

Ataque

Un grupo de armados lanzó un choque contra un destacamento militar, en el altiplano guatemalteco.

El incidente dejó siete soldados heridos en total, con tres de ellos reportados en condición delicada.

La vocera del Ejército de Guatemala, Pamela Figueroa, confirmó que el ataque incluyó el uso de armas de fuego de alto poder contra los efectivos del destacamento.

El intento de traslado de los soldados heridos por vía aérea se vio obstaculizado.

Un helicóptero ambulancia no pudo aterrizar inicialmente debido a que los agresores continuaron disparando con armas de fuego.

🚨 Estado de Prevención en Sololá

El presidente Bernardo Arévalo decretó Estado de Prevención por 15 días en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, tras una serie de ataques armados contra destacamentos militares. Según el Ejecutivo, grupos armados ilícitos… pic.twitter.com/NyACTaGkAT — Canal Antigua (@CanalAntigua) December 15, 2025

Evacuación

Finalmente, los militares lograron ser evacuados por vía terrestre hacia otro punto para su posterior envío al Centro Médico Militar del departamento de Quetzaltenango.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala emitió un comunicado oficial sobre los hechos, calificando a los agresores como «grupos paramilitares ilegales, altamente armados».

Advirtiendo asimismo que la agresión busca desestabilizar al país.

Además del ataque al destacamento, se reportó que los hombres armados tomaron la estación de Policía en Nahualá y secuestraron a 15 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

También se confirmó que los grupos criminales obstaculizaron carreteras y secuestraron autobuses.

Comunicado

El comunicado gubernamental enfatiza que, aunque los militares respondieron a la «defensiva», los grupos criminales circularon información falsa con el objetivo de lograr el retiro del Ejército.

Las autoridades consideran que esto es una «estrategia deliberada» para crear un vacío de autoridad estatal.

Esto permitiría al crimen organizado operar con libertad en esta zona estratégica.

El área conecta el occidente de Guatemala con el Pacífico y la frontera con México a través de la carretera Panamericana.