Tiroteo en Shreveport, EE.UU deja ocho menores fallecidos

Tiroteo en dos viviendas al noroeste de Luisiana, EE.UU; a la vera del Río Rojo. «Acto extremo de violencia doméstica» por disputa familiar

Regeneración, 20 de abril de 2026. Shreveport es la ciudad principal del noroeste de Luisiana, ubicada a lo largo del Río Rojo. Este domingo 19 de abril de 2026, la ciudad ha sido noticia debido a una tragedia estremecedora por una masacre familiar:

Un tiroteo masivo en dos viviendas dejó un saldo de ocho niños muertos (edades entre 1 y 14 años).

Las autoridades locales, incluyendo la policía de Shreveport, han calificado el evento como un acto extremo de violencia doméstica derivado de una disputa familiar.

El presunto responsable ya ha sido identificado quien disparó primero a la madre y luego a los niños.

Policía

El portavoz de la policía de Shreveport, Chris Bordelon, declaró que Shamar Elkins, el sospechoso, disparó primero a la madre y luego mató a ocho niños, siete de los cuales eran suyos.

Las víctimas tenían entre 1 y 12 años aproximadamente, y la madre y otra mujer se encuentran en estado crítico, dijo Bodelon.

Bordelon afirmó que aún quedaba mucho por investigar, pero los detectives confiaban en que el tiroteo fue «un incidente exclusivamente doméstico».

Indicó que el sospechoso había sido arrestado en 2019 por un caso relacionado con armas de fuego. Añadió que la policía desconocía cualquier otro incidente de violencia doméstica.

Se reveló que el autor del tiroteo masivo que afectó a tres viviendas era originario de Luisiana. Mismo abatido a tiros por agentes el 19 de abril.

«Todos los fallecidos en este caso son menores de edad», declaró el cabo Christopher Bordelon del Departamento de Policía de Shreveport en una rueda de prensa.

Bordelon describió la escena del crimen como «extensa».

Jefe de policía de Shreveport: «Mi más sentido pésame a toda esta comunidad». En tanto que el jefe de policía de Shreveport, Wayne Smith, dijo estar «sorprendido» por el tiroteo mortal.

Además añadió que sus recursos policiales estaban en la comunidad procesando la escena y que trabajarían diligentemente «durante el tiempo que sea necesario» para averiguar qué sucedió.

“Simplemente no sé qué decir… estoy conmocionado”, dijo Smith en una conferencia de prensa. “No puedo ni imaginar cómo puede ocurrir algo así”.

Señalan

El ataque de Shreveport fue el tiroteo masivo más mortífero en más de dos años. Portales locales indica que una base de datos de USA TODAY y Associated Press, los tiroteos en Shreveport, Luisiana, representan el tiroteo masivo más mortífero desde enero de 2024.

Como se sabe, cuando un hombre armado disparó y mató a ocho personas en un suburbio de Chicago.

La base de datos define un tiroteo masivo como un ataque en el que mueren cuatro personas, sin incluir al sospechoso.

El Departamento de Policía de Shreveport confirmó que, según una investigación preliminar, el incidente se originó en una vivienda en la calle Harrison. Una persona resultó herida de bala y, según la policía, se encuentra en estado crítico.

El sospechoso se trasladó a la calle W. 79th, donde efectuó disparos en dos viviendas.

Los hechos en cuadra 300 de West 79th Street en Shreveport, salvo el abatimiento del sospechoso a tiros, que ocurrió en Bossier City.

La policía estatal de Luisiana está investigando el tiroteo en el que se vio involucrado un agente, mientras que la policía de Shreveport investiga la escena en Shreveport.