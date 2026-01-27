Tormenta Fern congela Estados Unidos: nieve, hielo y muertes

Fern se desplaza hacia el noreste después de haber helado y cubierto de nieve una gran parte de los Estados Unidos

Regeneración, 26 de enero 2026– La tormenta invernal Fern ha causado un período de nevadas, aguanieve y, sobre todo, lluvias heladas que se congelan al contacto con superficies frías y que impactan a una amplia área de Estados Unidos.

Sistema

Este sistema, que abarca una gran distancia, ha ido trasladando sus efectos desde el sur y las Grandes Llanuras hacia la región del Atlántico medio y el noreste.

La tormenta ha afectado la movilidad, el suministro de electricidad y la rutina diaria en muchas ciudades.

El número de víctimas ha estado cambiando en las últimas horas, pero diversos medios y autoridades han reportado muertes por hipotermia en varios estados.

Estado de emergencia

Además, se han decretado el estado de emergencia en al menos 20 estados, con recomendaciones claras.

Entre ellas, se aconseja limitar los desplazamientos y mantenerse en interiores mientras persistan las condiciones extremas.

Más allá de la nieve, el hielo es el aspecto más peligroso de Fern.

La lluvia helada, al congelarse al contacto con superficies frías, ha convertido carreteras, puentes y banquetas en zonas de alto riesgo.

Este mismo fenómeno también ha pesado sobre árboles y líneas eléctricas, causando caídas, daños y una serie de problemas.

Cortes eléctricos

Las repercusiones se reflejan en los cortes de electricidad:

En los momentos más difíciles, el número de hogares sin luz ha variado entre cientos de miles y más de un millón.

El impacto ha sido especialmente fuerte en Tennessee, además de en amplias áreas de Misisipi, Luisiana y Texas.

Las labores de recuperación avanzan lentamente por las bajas temperaturas y el difícil acceso a las zonas afectadas.

Aeropuertos y afectaciones

El transito aéreo también se ha visto afectado.

La combinación de pistas heladas y mala visibilidad ha provocado la cancelación de miles de vuelos y numerosos retrasos en aeropuertos importantes, especialmente en la costa este.

Al mismo tiempo, muchos sistemas educativos decidieron suspender las clases presenciales o implementar la educación a distancia como medida preventiva.

Con la tormenta moviéndose hacia Nueva Inglaterra, ahora la atención se centra en el frío extremo.

La persistencia del aire gélido retrasará el deshielo y mantendrá durante varios días el riesgo en las carreteras y la inestabilidad de la red eléctrica.

#Viral 🇺🇸🏂 Hombre captado practicando snowboard en Times Square tras tormenta invernal 'Fern'. La inusual escena se volvió viral rápidamente en redes. #Periodistas pic.twitter.com/lwWGJ2oiy4 — Periodistas Oaxaca (@PeriodistasOax) January 26, 2026

Esto extenderá los efectos de uno de los temporales invernales más severos de la temporada.