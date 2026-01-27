Serán 100 Centros de Cuidado de Emociones en CDMX: Brugada

Vida Plena, Corazón Contento programa de Salud Mental más importante en la historia de CDMX. 700 mil personas atendidas. Prevenir suicidios

Regeneración, 26 de enero de 2026. Al presentar los resultados de Vida Plena, Corazón Contento a un año de su implementación, Clara Brugada aseguró que no hay bienestar posible ni vida plena sin el cuidado a la salud mental.

Además, reveló que de marzo de 2025 a la fecha, se han prevenido 75 suicidios escolares.

Brugada

Además informó que a casi un año y con el apoyo de 200 profesionales, la estrategia Vida Plena, Corazón Contento, ha beneficiado a 593 mil estudiantes de secundaria y nivel medio superior.

Esto es, el programa más importante de salud mental en la historia de la ciudad. Las dos metas principales son evitar casos de suicidio y el consumo de sustancias psicoactivas.

Detalló que con un trabajo diario, y visitas cada 15 días a cada plantel educativo, se ha logrado la identificación y prevención de diversas emergencias como violencia sexual y violencia escolar.

Entregamos a alumnos de la secundaria Lao-Tse guías de actuación para la salud emocional que ayudan a detectar a tiempo, acompañar mejor y no dejar solos a jóvenes cuando atraviesan momentos difíciles.

Son herramientas claras que reafirman un mensaje fundamental: las juventudes…



— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 26, 2026

Así como la detección de 75 casos de riesgo suicida, mismos que han sido atendidos y canalizados.

“Estos significa salvar vidas, significa futuros de jóvenes protegidos que continúan, y la certeza de que llegar a tiempo hace la diferencia”.

Así explicó Brugada Molina sobre la importancia de la distribución de guías de actuación ante riesgo de suicidio.

Salud

“El objetivo es fortalecer el bienestar emocional y social de las comunidades escolares con acciones integrales de prevención, atención y acompañamiento…

«..; eso significa que haya actividades colectivas en los grupos, en las escuelas y con los otros sectores”.

Seguidamente Brugada Molina precisó que también atiende al personal docente, directivos y padres de familia.

Abordando temas como la depresión, la ansiedad, diversas violencias, y busca prevenir el suicidio y abuso de sustancias psicoactivas.

Como expresó Karenka, cuando se habla de bienestar también se habla de lo que sentimos, de cómo vivimos y cómo nos cuidamos. Su mensaje nos recuerda que escuchar y acompañar es una forma profunda de transformar la vida cotidiana.

Nuestro objetivo es claro: construir un mejor…



— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 26, 2026

“Estos 200 profesionistas se han convertido en la Ciudad de México en guardianes del bienestar emocional de las escuelas (…)

«…; desde marzo de 2025 a la fecha ellos han beneficiado a 700 mil personas, la mayoría estudiantes, con 11 mil 500 actividades, entre talleres, charlas, pláticas, espacios de escucha activa.

«…es algo tremendo que nunca antes se había hecho”, subrayó Brugada Molina.

Precisó que de este universo de personas 593 mil son estudiantes y el resto padres de familia e integrantes de la comunidad educativa.

Meta

Añadió que en 2026 la meta será llegar al 100 por ciento de planteles de estos niveles educativos, pues actualmente se cubren el 98 por ciento de secundarias y el 89 por ciento del medio superior.

Expuso que en suicidios la Ciudad de México ocupa el lugar 28 de las 32 entidades federativas con una tasa de 5.3, menor a la media nacional que es de 7.1.

Sin embargo, destacó que a pesar de contar con cifras bajas respecto a la tasa por número de población, en cifras absolutas la capital se posiciona en cuarto lugar de acuerdo a su volumen.

Cuidar la salud emocional de nuestras niñas, niños y jóvenes es tarea del @GobCDMX, por eso con la estrategia "Vida Plena, Corazón Contento" más de 200 profesionales en salud mental visitan 802 secundarias y 285 planteles de media superior, alcanzando a más de 700 mil…

— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 26, 2026

“En 2025 tuvimos 493 casos de suicidio, y arriba de la Ciudad de México están el Estado de México, Jalisco, y Chihuahua. Estos casos, 493, principalmente en mujeres de 15 a 19 años y hombres de 20 a 24 años; éstos son los casos que nos hacen que hoy estemos aquí y que hoy refrendemos ese compromiso de atender”, subrayó.

Como parte del combate al suicidio, se contemplan acciones como la creación del Instituto de Atención a la Salud Mental.

Acción

Además precisó la consolidación de la Red de Comunicadores de la Salud Mental, con medios de comunicación como aliadas de la causa.

Como se indica arriba la construcción de 100 Centros de Cuidado de las Emociones. Asimismo una clínica de emergencias de Salud Mental, con atención las 24 horas del día.

Por su parte, la secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, comentó que esta estrategia se alinea con los principios de atención primaria en la salud.

Por tanto, contemplan el acceso universal a la salud comunitaria, un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género e interculturalidad y la toma de decisiones basada en evidencia científica.

Asimismo, explicó que las guías se apoyan en tres modelos fundamentales, y explicó que estos materiales se conforman por cinco niveles:

Riesgo Suicida Leve, que orienta la actuación ante situaciones de malestar emocional persistente; Riesgo Suicida Moderado, se activa cuando existe ideación suicida presente.

#EnVivo ▶️ Acompáñame al evento Estrategia Escolar "Vida Plena, Corazón Contento".

— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 26, 2026

Por otra parte, Riesgo Suicida Alto, aborda situaciones en las que existe ideación suicida activa, cuyo objetivo es proteger la vida de manera inmediata.

E incluso Riesgo Suicida Inminente, se activa ante una emergencia y se salvaguarda la vida de forma inmediata.

Guías CDMX

“La guía número cinco finalmente se enfoca en la posvención, es decir, en acompañar a la comunidad escolar después de una pérdida por suicidio.

«Sabemos que el impacto emocional en estos casos es profundo y que el dolor no se vive de manera individual, sino colectiva, por eso también aquí cuidar es fundamental.

«Esta guía orienta una respuesta institucional, organizada y sensible que permite acompañar el duelo de una manera ética y humanista”, expresó Gasman Zylbermann.

El titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luciano Concheiro, reconoció a la jefa de Gobierno por impulsar la estrategia Vida Plena, Corazón Contento”.

Esto, porque coloca el bienestar emocional de niñas, niños y jóvenes en el centro de la política educativa.

Nos reunimos con nuestra presidenta @Claudiashein en el Gabinete de Seguridad y quiero compartirles que la Ciudad de México mantiene los delitos de alto impacto a la baja gracias a una estrategia de seguridad integral que da resultados y protege a las familias.

Además, quiero…



— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 26, 2026

Subrayó que este programa refleja una visión humanista que concibe el cuidado de la vida y la salud mental como una responsabilidad pública y comunitaria.

Concheiro destacó que las Guías de actuación ante riesgo suicida forman parte de este esfuerzo integral encabezado por el Gobierno capitalino.

Al permitir identificar riesgos y fortalecer la atención oportuna en las escuelas, contribuyendo a la construcción de una Ciudad de México más justa, digna y solidaria.