México: 88.1 millones de visitantes de enero a noviembre de 2025

El ingreso de divisas en México ascendió a 31 mil 220 millones de dólares, 6.7% más que en el mismo periodo de 2024
Regeneración, 26 de enero 2026– La secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que, de enero a noviembre de 2025, ingresaron al país 88.1 millones de visitantes, lo que representa un crecimiento de 13.8% con respecto al año anterior.
Crecimiento
Rodríguez Zamora dio a conocer la cifra de crecimiento en turismo internacional de los primeros 11 meses del año:
El ingreso de divisas generado ascendió a 31 mil 220 millones de dólares, 6.7% más que en el mismo periodo de 2024.
Señaló que en noviembre de 2025 ingresaron al país 8.79 millones visitantes, lo que representó un incremento de 15.6% respecto al mismo mes de 2024.
Destacó que los puertos del país recibieron 10.1 millones de excursionistas en crucero y captaron 847.9 millones de dolares en divisas.
Esto representó incrementos de 12.3% y 13.5% en comparación a 2024, respectivamente.
Visitantes
Rodríguez Zamora informó que, de enero a noviembre de 2025, ingresaron al país 88.1 millones de visitantes.
Representando un crecimiento de 13.8 por ciento con respecto al año anterior.
“Los datos nos hablan de un año sin precedentes para el turismo en México.
No sólo por la dimensión de las cifras, sino por la consistencia con la que se han sostenido a lo largo del año”, declaró.
Divisas
Además, las divisas derivadas del gasto de visitantes sumaron 3 001.6 millones de dólares, 9 por ciento más que en el mismo periodo del año previo.
En el mismo periodo , el país recibió 42.6 millones de turistas internacionales, cifra superior en 5.8 por ciento respecto al año anterior.
Destacó que el gasto medio de turistas por vía aérea alcanzó los mil 229.4 dólares.
Un monto que equivale a un aumento de 5.9 por ciento frente al mismo lapso de 2024, así como de 22.1 por ciento en comparación con 2019.
Cruceros
Por otra parte, destacó que los distintos puertos del país recibieron 10.1 millones de excursionistas en crucero.
Esto implicó un aumento de 12.3 por ciento respecto a 2024 y de 25.5 por ciento en comparación con 2019.
En ese mismo periodo, precisó que el ingreso de divisas por parte de excursionistas en crucero alcanzó 847.9 millones de dólares.
Equivalente a incrementos de 13.5 por ciento en relación con 2024 y de 53.8 por ciento frente a 2019.
Política
“De acuerdo con la política impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, seguiremos promoviendo un modelo de turismo que genere Prosperidad Compartida…
…y valor real en los territorios, beneficiando a comunidades, empresas y trabajadoras y trabajadores del sector”, finalizó.